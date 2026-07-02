Yerragondapalem: చిన్నగుడిపాడులో ‘వీబీ-గ్రామ్జీ’ ఉపాధి పనులు ప్రారంభం
Yerragondapalem: చిన్నగుడిపాడు గ్రామాల్లో వికసిత్ భారత్ – జీ రామ్ జీ పథకం కింద ఉపాధి పనులను యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇంచార్జి ప్రారంభించారు.
Yerragondapalem: మార్కాపురం జిల్లాపెద్దారవీడు మండలంలోని పెద్దారవీడు గ్రామం, దోర్నాల మండలంలోని చిన్నగుడిపాడు గ్రామంలో వికసిత్ భారత్ గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ (VB-G RAMG – గ్రామీణ్) పథకం కింద చేపట్టిన ఉపాధి పనులను యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇంచార్జి గూడూరి ఎరిక్షన్ బాబు ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా గ్రామీణ కార్మికులతో మాట్లాడిన ఆయన, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ నూతన పథకం ద్వారా గ్రామీణ కుటుంబాలకు మరింత ఉపాధి భద్రత కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. సంవత్సరానికి 125 రోజుల వరకు ఉపాధి అవకాశాలు, మెరుగైన వేతనాలు, గ్రామీణ జీవనోపాధి అభివృద్ధికి అనుగుణంగా పథకాన్ని రూపొందించినట్లు వివరించారు.
వ్యవసాయ సీజన్లో రైతులకు కూలీల కొరత తలెత్తకుండా విత్తనం, కోత కాలాల్లో 60 రోజుల పాటు ఉపాధి పనులకు విరామం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే పథకం అమలులో పారదర్శకత, సమర్థత పెంచేందుకు పరిపాలనా నిధులను కూడా పెంచినట్లు పేర్కొన్నారు.
గ్రామీణ కుటుంబాల ఆర్థికాభివృద్ధి, స్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాల కల్పన, జీవనోపాధి మెరుగుదలే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని కార్మికులకు సూచించారు.