రాజంపల్లిలో వైభవంగా తిరునాళ్లు.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా భారీ విద్యుత్ ప్రభ
Peddaraveedu: పెద్దారవీడు మండలం రాజంపల్లిలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ గొడ్రాలికొండ తిరుమలనాథ స్వామి వారి వార్షిక తిరునాళ్ల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
Peddaraveedu: పెద్దారవీడు మండలం రాజంపల్లి గ్రామంలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ గొడ్రాలికొండ తిరుమలనాథ స్వామి వారి వార్షిక తిరునాళ్ల ఉత్సవాలకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేశారు . ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర యువజన విభాగ కార్యదర్శి ఎర్వ శేషసేనారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా భారీ విద్యుత్ ప్రభ, పార్టీ బ్యానర్లు, కటౌట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఉత్సవాలకు విచ్చేసే వేలాది మంది భక్తులను ఆకట్టుకునేలా ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. తిరునాళ్లకు ముఖ్య అతిథిగా యర్రగొండపాలెం ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొననున్నట్లు వెల్లడించారు.
ప్రతి ఏడాది తిరునాళ్ల సందర్భంగా శేషసేనారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసే భారీ విద్యుత్ ప్రభ, వైసీపీ నేతల బ్యానర్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంటాయి. ఈ ఏడాది కూడా అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ చేపట్టిన ఏర్పాట్లు స్థానిక ప్రజలు, భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.