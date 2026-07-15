Giddalur: గిద్దలూరు పాఠశాల బస్సుల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు
Giddalur: గిద్దలూరులో ప్రైవేటు పాఠశాల బస్సుల ఫిట్నెస్, భద్రతా ప్రమాణాలను తనిఖీ చేసిన డీఎస్పీ నాగరాజు. నిబంధనలు పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలని హెచ్చరిక.
గిద్దలూరు: విద్యార్థుల రవాణాలో భద్రతే పరమావధిగా గిద్దలూరు పోలీసులు కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించారు. పట్టణంలోని వివిధ ప్రైవేటు పాఠశాలలకు చెందిన బస్సుల ఫిట్నెస్, భద్రతా ప్రమాణాలను మార్కాపురం డీఎస్పీ నాగరాజు నేతృత్వంలో పోలీసులు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ పాఠశాలల యాజమాన్యాలు నిబంధనలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. బస్సుల ఫిట్నెస్ ధృవీకరణ పత్రాలు సక్రమంగా ఉండాలని, డ్రైవర్లకు సరైన లైసెన్సులు, అనుభవం తప్పనిసరి అని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడే ఏ ఒక్క బస్సును ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు.
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