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Dornala: తోపుడుబండ్ల వ్యాపారులకు ట్రాఫిక్‌పై ఎస్సై సూచనలు

Dornala: పెద్ద దోర్నాలలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై తోపుడుబండ్ల వ్యాపారులకు ఎస్సై నాగరాజు సూచనలు. వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా వ్యాపారం చేయాలని ఆదేశం.

Srikanth Singam, Markapur
Published on: 25 Sept 2026 9:32 PM IST
Dornala
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Dornala: తోపుడుబండ్ల వ్యాపారులకు ట్రాఫిక్‌పై ఎస్సై సూచనలు

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దోర్నాల: మార్కాపురం జిల్లా పెద్ద దోర్నాల నూతన ఎస్సై జె . నాగరాజు పట్టణంలోని తోపుడుబండ్ల వ్యాపారులు, చిరు వ్యాపారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఈ మేరకు వ్యాపారులను పెద్ద దోర్నాల పోలీస్‌స్టేషన్‌కు పిలిపించి ట్రాఫిక్‌ సమస్యలపై అవగాహన కల్పించారు.

నటరాజ్‌ కూడలి పరిసర ప్రాంతాల్లో రోడ్డుకు ఇరువైపులా తోపుడుబండ్లు ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారం నిర్వహించడం వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఎస్సై సూచించారు. పెద్ద దోర్నాల శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్లే భక్తులు, ప్రయాణికులకు ప్రధాన మార్గంగా ఉండటంతో నిత్యం వాహనాల రాకపోకలు అధికంగా ఉంటాయని తెలిపారు.

వ్యాపారులు పోలీసుల సూచనలు పాటిస్తూ ట్రాఫిక్‌కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా వ్యాపారాలు నిర్వహించుకోవాలని ఎస్సై నాగరాజు సూచించారు.

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Srikanth Singam, Markapur

Srikanth Singam, Markapur

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