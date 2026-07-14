Markapuram: సుందరయ్య కాలనీలో డెంగీపై చైతన్య సదస్సు.. ఫ్రైడే-డ్రైడే తప్పనిసరి!
Markapuram: డెంగీ వ్యతిరేక మాసోత్సవాల సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పరిధిలోని సుందరయ్య కాలనీ అంగన్వాడీ, కేంద్రం గురుకుల పాఠశాలలో అవగాహన కార్యక్రమాలు.
Markapuram: డెంగీ వ్యతిరేక మాసోత్సవాల సందర్భంగా సోమవారం సుందరయ్య కాలనీలోని అంగన్వాడీ కేంద్రం, రాయవరం స్టేషన్ సమీపంలోని అంబేద్కర్ గురుకుల పాఠశాలలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
డెంగీ లక్షణాలు, వ్యాధి వ్యాప్తి, నీటి నిల్వల పరిశుభ్రత, దోమల నివారణ చర్యలపై ప్రజలు, విద్యార్థులకు ఆరోగ్య సిబ్బంది వివరించారు. "పరిశీలిద్దాం – శుభ్రపరుద్దాం – మూతలు పెట్టుదాం" అనే ఈ ఏడాది నినాదంతో ప్రతి శుక్రవారం డ్రైడే పాటిస్తూ నీటి నిల్వలను శుభ్రం చేయాలని, దోమతెరలు వినియోగించాలని, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని సూచించారు.
మార్కాపురం సబ్ యూనిట్ ఆఫీసర్ ఆర్. నాగేంద్రరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ మలేరియా ఆఫీసర్ పి. సీనయ్య, డాక్టర్ జి. సాయి చరణ్, ఎంపీహెచ్ఈఓ టి. పెద్దన్న, ఆరోగ్య సిబ్బంది, ఏఎన్ఎంలు, ఆశా వర్కర్లు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.