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Markapuram: మార్కాపురంలో స్వచ్ఛత కార్యక్రమం.. రంగంలోకి కలెక్టర్!

Markapuram: మార్కాపురం ఎన్ఎస్ నగర్‌లో "స్వచ్ఛ ఆంధ్ర - స్వచ్ఛ మార్కాపురం" కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ విజయ సునీత శనివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు.

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM
Published on: 20 Jun 2026 2:53 PM IST
Markapuram
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Markapuram: మార్కాపురంలో స్వచ్ఛత కార్యక్రమం.. రంగంలోకి కలెక్టర్!

మార్కాపురం జిల్లా: కేంద్రంలో "స్వచ్ఛ ఆంధ్ర - స్వచ్ఛ మార్కాపురం" కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ విజయ సునీత శనివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. పట్టణంలోని ఎన్ఎస్ నగర్‌లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ స్వయంగా చెత్తను తొలగించి శుభ్రపరిచారు. అనంతరం మొక్కలు నాటి వాటికి నీళ్లు పోసి పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించారు.

ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ విజయ సునీత మాట్లాడుతూ, పరిశుభ్రమైన పరిసరాలు ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణానికి పునాది అని పేర్కొన్నారు. స్వచ్ఛత కార్యక్రమాలను కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యతగా కాకుండా ప్రతి పౌరుడు తన బాధ్యతగా భావించి ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు.

ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్లు, వీధులు, కాలనీలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు సహకరించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ వెంకట శివరామిరెడ్డి, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ మాలపాటి వెంకటరెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ నారాయణరావు, ఎమ్మార్వో చిరంజీవి, ఎంఈఓ రామదాసు నాయక్, సచివాలయ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

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