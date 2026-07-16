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Markapuram: తప్పులు లేని ఓటరు జాబితా రూపొందించాలి కలెక్టర్ విజయ సునీత!

Markapuram: మార్కాపురం జిల్లాలో సమగ్రమైన, తప్పులులేని ఓటరు జాబితా తయారీకి తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. విజయ సునీత తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు.

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM
Published on: 16 July 2026 7:13 PM IST
Markapuram
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Markapuram: తప్పులు లేని ఓటరు జాబితా రూపొందించాలి కలెక్టర్ విజయ సునీత!

మార్కాపురం: సమగ్రమైన, తప్పులులేని ఓటరు జాబితా తయారీకి అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. విజయ సునీత జిల్లాలోని తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు.గురువారం మార్కాపురం కలెక్టరేట్‌లో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR), రెవెన్యూ అంశాలపై జిల్లాలోని తహసీల్దార్లతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు.

ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల మేరకు 85 ఏళ్లు పైబడిన ఓటర్లు, మ్యాపింగ్ కాని ఓటర్ల వివరాల సవరణ ప్రక్రియను పవర్‌పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు.ప్రతి తహసీల్దార్ తమ పరిధిలోని బీఎల్‌వోలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి, రెండు రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. అలాగే 2024 నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన అంశాలపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు.

రాష్ట్ర స్థాయిలో విధానపరమైన నిర్ణయాలు అవసరమయ్యే సమస్యలను ప్రత్యేక నివేదిక రూపంలో పంపించాలని అధికారులకు సూచించారు.ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ పి. శ్రీనివాసులు, ఆర్డీవో వెంకట శివరామిరెడ్డి, జిల్లాలోని తహసీల్దార్లు తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

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