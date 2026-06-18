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Podili: పొదిలిలో డ్వాక్రా మహిళలకు స్పెషల్ ట్రైనింగ్..

Podili: పొదిలి మండలంలో డ్వాక్రా మహిళా సంఘాల బలోపేతం, ఆర్థికాభివృద్ధి లక్ష్యంగా రెండు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు సిసి రాజయ్య తెలిపారు.

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)
Published on: 18 Jun 2026 4:59 PM IST
Podili
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Podili: పొదిలిలో డ్వాక్రా మహిళలకు స్పెషల్ ట్రైనింగ్..

పొదిలి: మార్కాపురంజిల్లా పొదిలి మండలంలోని డ్వాక్రా గ్రూపు మహిళాసంఘాలను బలోపేతం చేశే దిశగా రెండు రొజులు ప్రత్యేక శిక్షణ నిర్వహిస్తున్నట్లు సిసి రాజయ్య తెలిపారు.

మహిళలలు ఆర్ధికాభివృద్ది సాధించి వారికి కావాలసిన మౌళిక సౌకర్యాలు అందిస్తు వారికి తగిన శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు ఆర్ధికాభివృద్ది సాధింఛడం ,గ్రామ మహిళా‌ సంఘాలను బలోపేతం చెయ్యడం, వారికి ఏర్పడే ఆవరొధలను అతిక్రమించడం వంటి వాటిపై శిక్షణ కార్యక్రమం జరగుతుందని తెలిపారు.

ఈ సమావేశంలో మండల సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు నెహరున్నిసా, కార్యదర్శి అరుణా,కొశాధికారి సులొచన,ఇ.సి సభ్యులు శ్రీదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

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