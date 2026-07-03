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Cumbum: కెనరా బ్యాంకు ఆర్థిక అక్షరాస్యత సదస్సు.. పీఎంఎస్‌బీవై క్లెయిమ్ అందజేత

Cumbum: ప్రకాశం జిల్లా కంభం మండలం తురిమెల్ల గ్రామంలో కెనరా బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో పీఎంఎస్‌బీవై కింద రూ. 2 లక్షల బీమా మొత్తాన్ని లబ్ధిదారురాలికి అందజేశారు.

PATTAN YAKUB KHAN, GIDDALURU
Published on: 3 July 2026 8:00 PM IST
Cumbum
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Cumbum: కెనరా బ్యాంకు ఆర్థిక అక్షరాస్యత సదస్సు.. పీఎంఎస్‌బీవై క్లెయిమ్ అందజేత

Cumbum: కంభం మండలంలోని తురిమెల్ల గ్రామానికి చెందిన కోళ్ల కళ్యాణికి ప్రధానమంత్రి సురక్షా బీమా యోజన (PMSBY) కింద రూ.2 లక్షల బీమా మొత్తాన్ని అందజేశారు. కెనరా బ్యాంకు మేనేజర్ శ్రీను నాయక్, ఎస్‌ఎస్‌టీ ఆర్థిక అక్షరాస్యత కేంద్రం కౌన్సిలర్లు పందీటి అశోక్ కుమార్, డోలు ఉదయ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

తురిమెల్ల గ్రామంలో నిర్వహించిన ఆర్థిక అక్షరాస్యత అవగాహన సమావేశంలో బ్యాంకింగ్ సేవలు, సామాజిక భద్రతా పథకాలు, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, ఆన్‌లైన్ మోసాల నివారణ, ప్రైవేట్ ఆర్థిక సంస్థల మోసాలు, అటల్ పెన్షన్ యోజన, సుకన్య సమృద్ధి యోజన, రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంబుడ్స్‌మన్ సేవలు, అన్‌క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు తదితర అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.

ఈ సందర్భంగా కౌన్సిలర్లు ప్రధానమంత్రి సురక్షా బీమా యోజన (PMSBY), ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన (PMJJBY) పథకాల గురించి వివరించారు. పీఎంఎస్‌బీవై పథకానికి వార్షికంగా రూ.20, పీఎంజేజేబీవై పథకానికి రూ.436 ప్రీమియం చెల్లిస్తే రూ.2 లక్షల వరకు బీమా రక్షణ లభిస్తుందని తెలిపారు.

అవగాహన సమావేశంలో పాల్గొన్న కోళ్ల కళ్యాణి తన భర్త కోళ్ల రాజశేఖర్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన విషయాన్ని అధికారులకు తెలియజేశారు. అనంతరం ఆయన బ్యాంకు ఖాతాను పరిశీలించగా పీఎంఎస్‌బీవై బీమా పథకంలో సభ్యత్వం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో కెనరా బ్యాంకు అధికారులు బీమా క్లెయిమ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, నామినీ అయిన కోళ్ల కళ్యాణి ఖాతాలో రూ.2 లక్షల బీమా మొత్తాన్ని జమ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా కళ్యాణి మాట్లాడుతూ, ఈ బీమా సాయం తన పిల్లల చదువు, కుటుంబ అభివృద్ధికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. తమ కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా కల్పించిన కెనరా బ్యాంకు మేనేజర్ శ్రీను నాయక్, ఎస్‌ఎస్‌టీ ఆర్థిక అక్షరాస్యత కేంద్రం ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ వి. ఆంజనేయులు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వి. అశోక్ కుమార్, కౌన్సిలర్లు పందీటి అశోక్ కుమార్, డోలు ఉదయ్‌లకు ఆమె ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఆర్థిక అక్షరాస్యతపై అవగాహన పెంపొందితే ప్రభుత్వ బీమా పథకాల ప్రయోజనాలు ప్రజలకు చేరువవుతాయని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అధికారులు పేర్కొన్నారు.

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PATTAN YAKUB KHAN, GIDDALURU

PATTAN YAKUB KHAN, GIDDALURU

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