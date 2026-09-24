Konakanamitla: ఉమ్మడి వెలిగండ్లలో 12 అడుగుల భారీ కొండచిలువ కలకలం!
Konakanamitla: కొనకనమిట్ల మండలం ఉమ్మడి వెలిగండ్లలో ఇనుప కంచెలో ఇరుక్కుపోయిన 12 అడుగుల కొండచిలువ. భయాందోళనలో స్థానికులు.
Konakanamitla: ప్రకాశం జిల్లా కొనకనమిట్ల మండలం ఉమ్మడి వెలిగండ్ల గ్రామంలో భారీ కొండచిలువ కలకలం రేపింది. గ్రామంలోని ఓ నివాస గృహం సమీపంలో దారి దాటుతుండగా సుమారు 12 అడుగులకుపైగా పొడవున్న కొండచిలువ ఇనుప కంచె మెష్లో ఇరుక్కుపోయింది.
భారీ ఆకారంలో ఉన్న కొండచిలువను గమనించిన స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించినట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు. కొండచిలువను సురక్షితంగా పట్టుకుని అక్కడి నుంచి తరలించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
ఇటీవల గ్రామ పరిసరాల్లో భారీ కొండచిలువ సంచరిస్తుండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని గ్రామస్తులు సూచిస్తున్నారు.