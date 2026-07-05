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Bodhan: జూలై 10న విద్యాసంస్థల బంద్.. విద్యార్థి సంఘాల ఉమ్మడి పిలుపు!

Bodhan: నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్‌లో ఐబీఎస్, పీడీఎస్‌యూ (PDSU) విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 10వ తేదీన రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యాసంస్థల బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు

K RAVI, BODHAN
Published on: 5 July 2026 4:51 PM IST
Bodhan
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Bodhan: జూలై 10న విద్యాసంస్థల బంద్.. విద్యార్థి సంఘాల ఉమ్మడి పిలుపు!

బోధన్: 10వ తేదీన తలపెట్టిన విద్యాసంస్థల బందును విజయవంతం చేయాలని aips జిల్లా అధ్యక్షులు బోడ అనిల్, pdsu జిల్లా అధ్యక్షులు గౌతమ్ ప్రసాద్ లు పిలుపునిచ్చారు. బోధన్ పట్టణంలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సంయుక్తంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర కమిటీల పిలుపుమేరకు ఈనెల 10వ తేదీన విద్యాసంస్థల బందును తలపెడుతున్నామని వారు పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత 6 ఏళ్ల నుండి బకాయిపడిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూ. 10వేల 500 కోట్లు బకాయి పడడంతో ఇంజనీరింగ్,డిగ్రీ వివిధ విద్యాసంస్థల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు అందక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు.

ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోవడంతో ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు అధ్యాపకులకు సిబ్బందికి సకాలంలో వేతనాలు అందించక పోవడంతో వారి పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైందని వారు పేర్కొన్నారు.

సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో నెంబర్ 6, 7,8,9 లను అమలుచేసి విద్యారంగ సమస్యలను కాలరాస్తుందని ఆరోపించారు. ఈ అంశాలపై పోరాడేందుకు బందుకు పిలుపునిచ్చినట్లు అతి బందును విజయవంతం చేసేందుకు వివిధ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ సమావేశం లోpdsu జిల్లా కార్యదర్శిఅనిల్, aisf డివిజన్ 8ఇంచార్జ్ విశాల్ దేవ్, sfi నాయకులు మోసిన్, వివిధ విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు కిషోర్, శంకర్, సతీష్, pdsu నాయకులు సాయినాథ్ లు ఉన్నారు.

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K RAVI, BODHAN

K RAVI, BODHAN

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