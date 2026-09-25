Nizamabad: ఉప్లూర్లో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ.. లబ్ధిదారులకు అందజేసిన సర్పంచ్ శైలేందర్!
Nizamabad: కమ్మర్పల్లి మండలం ఉప్లూర్ గ్రామంలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. సర్పంచ్ ఏనుగందుల శైలేందర్ లబ్ధిదారులకు కార్డులను అందజేశారు.
Nizamabad: నిజామాబాద్ జిల్లా కమ్మర్పల్లి మండలం ఉప్లూర్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామ సర్పంచ్ ఏనుగందుల శైలేందర్ లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నూతన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను తమ చేతుల మీదుగా అందజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ ఏనుగందుల శైలేందర్ మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం అనేక విప్లవాత్మక కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోందని కొనియాడారు. రాష్ట్రంలోని పేద ప్రజలు కడుపునిండా భోజనం చేయాలనే సత్సంకల్పంతో ప్రభుత్వం సన్నబియ్యం పంపిణీని విజయవంతంగా అమలు చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
అలాగే బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా అందడంలో నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ ముత్యాల సునీల్ చేస్తున్న విశేష కృషిని అభినందించారు. గ్రామ ప్రజల తరఫున ఆయనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ తక్కురి శేఖర్, జీపీఓ సుమన్, పంచాయతీ కార్యదర్శి సౌందర్య, మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు బోనగిరి భాస్కర్, గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ నరేష్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రవీందర్, అడ్వకేట్ సుంకరి విజయ్, సాధుల్లా, శేఖర్, ఆంజనేయులు, రాజేశ్వర్, శ్రీనివాస్, రేషన్ డీలర్లు లింగమూర్తి, శేఖర్, భారీ సంఖ్యలో లబ్ధిదారులు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.