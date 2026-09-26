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Banswada: బాన్సువాడలో ఘనంగా ఎస్‌జీఎఫ్ ఆర్చరీ జిల్లా స్థాయి సెలక్షన్స్!

Banswada: కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలం తిరుమలాపూర్‌లో ఎస్‌జీఎఫ్ ఆర్చరీ జిల్లా స్థాయి సెలక్షన్ పోటీలను ఘనంగా ప్రారంభించారు.

SALEEM, BANSWADA
Published on: 26 Sept 2026 3:06 PM IST
Banswada
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Banswada: బాన్సువాడలో ఘనంగా ఎస్‌జీఎఫ్ ఆర్చరీ జిల్లా స్థాయి సెలక్షన్స్!

Short News

Banswada: ఉమ్మడి నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ (SGF) ఆధ్వర్యంలో ఆర్చరీ క్రీడాంశంలో జిల్లా నుండి రాష్ట్ర స్థాయి సెలక్షన్ పోటీలను జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, తిరుమలాపూర్ లోఘనంగా ప్రారంభించారు.

ఈ కార్యక్రమాన్ని SGF కన్వీనర్ మరియు మండల విద్యాశాఖాధికారి శ్రీ పి. నాగేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్చరీ క్రీడ విద్యార్థులలో ఏకాగ్రత, లక్ష్య సాధన పట్టుదలను పెంచుతుందని, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు కూడా జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో SGF జిల్లా సెక్రటరీ శ్ ఈద శ్రీధర్ , స్థానిక గ్రామ సర్పంచ్ సాయిగౌడ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ ఖలీల్ , ఉమ్మడి జిల్లాల వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు (PDలు) మరియు వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. పోటీలను పారదర్శకంగా నిర్వహించి, ప్రతిభగల విద్యార్థులను రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేయనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

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SALEEM, BANSWADA

SALEEM, BANSWADA

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