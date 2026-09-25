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Dichpally: నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఏఐకేఎంఎస్ జాతీయ మహాసభల పోస్టర్ ఆవిష్కరణ!

Dichpally: నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్‌పల్లి మండలం అమృతపూర్‌లో ఏఐకేఎంఎస్ జాతీయ మహాసభల పోస్టర్ ఆవిష్కరణ. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై నాయకుల విమర్శలు.

M. RAMESH,NIZAMABAD
Published on: 25 Sept 2026 8:21 AM IST
Dichpally
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Dichpally: నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఏఐకేఎంఎస్ జాతీయ మహాసభల పోస్టర్ ఆవిష్కరణ!

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Dichpally: డిచ్ పల్లి మండలం అమృత పూర్ గ్రామంలో అఖిలభారత రైతుకూలీ సంఘం ,AIKMS ,,, నాల్గవ జాతీయ మహాసభలను జయప్రదం చేయండి. CPI ML న్యూ డెమోక్రసీ మండల కార్యదర్శి మరియు పివైఎల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు V సాయినాథ్ మాట్లాడిన తరువాత పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా రైతులు రైతు కూలీలు పాల్గొనాలని ప్రచారం చేయడం జరిగింది. భారతదేశంలో బిజెపి సర్కార్ రైతులకు యూరియా అంద జేయకుండ యప్ తీసుకవచ్చి రైతులను గందర.గోలానికి గురి చేశారు. రైతుల దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్లు లేక చాలా ఇబ్బంది పాడుతున్నారు.

ఈ పద్ధతి మానుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం.ఉపాధి హామీ స్థానం లొ కొత్తగా జీ రామ్ జీ చట్టాన్ని తీసుకవచ్చి ఉపాధి పొందే రైతుకులీల నోట్లో మట్టి కొట్టాలని కేంద్రం చూస్తుందని వరన్నారు. మరియు విద్యుత్ సవరణ చట్టాన్ని ఉపశమహరించ్చుకోవాలని వారు ప్రభుత్వన్ని కోరారు. సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ మండల కార్యదర్శి జేపీ గంగాధర్ మరియు పి వై ఎల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు v సాయినాథ్ మాట్లాడి పోస్టరవిష్కరణ చేశారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమం లో ఈ సాయమ్మ,E రాజన్న,లింగం, జీ లలిత, లక్ష్మి,మురళీ,సాయమ్మ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

DichpallyNizamabadAIKMS National ConferenceV SainathFarmer Protests
M. RAMESH,NIZAMABAD

M. RAMESH,NIZAMABAD

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