Nandipet: నందిపేట్ మహిళా సంఘం స్థలం కబ్జా.. 2000 మందితో భారీ ధర్నా!
Nandipet: నందిపేట్ మహిళా సంఘం స్థలం కబ్జాపై సుమారు 2000 మంది మహిళల భారీ ధర్నా.
నందిపేట్: జిల్లా కేంద్రం నందిపేట్ గ్రామ మహిళ సంఘ ఆవరణలో కొందరు వ్యక్తులు కబ్జా చేస్తున్నారంటూ సంఘ మహిళలు. నందిపేట్ గ్రామ సర్పంచ్ కు, గ్రామ 7 మహిళా సంఘాల అధ్యక్షులు సంఘ మహిళలు అంతా కలిసి 45 రోజుల క్రితం గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయంలో సర్పంచ్ కు మా సంఘ స్థలం కొందరు వ్యక్తులు కబ్జా చేస్తున్న విషయం పై వినతి పత్రం అందజేశారు,
సంఘ మహిళలు మాట్లాడుతూ 45 రోజులు గడచిన గాని దానిపై ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదు, ఆ స్థలంలో వ్యక్తులు వచ్చి పిల్లర్స్ కోసం లొంతలు దొబ్బేటప్పుడే మేము ఆ వ్యక్తులకు చెప్పాము, ఇది మా సంఘ మహిళల స్థలము మీరు దీంట్లో ఎలాంటి నిర్మాణం చేయకుండ్రి అంటూ, సంఘ మహిళలంతా కలిసి ఈరోజు సుమారు రెండువేల మందితో గ్రామపంచాయతీ కెళ్ళి అక్కడ సర్పంచ్ నిలదీయడం జరిగింది, సర్పంచ్ సంఘ మహిళలకు కబ్జా చేసిన వారికి నోటీసు ఇచ్చాము , వాళ్ళు అక్కడ ఎలాంటి నిర్మించడం చేయరాదు, కావున స్థలం మీ మహిళా సంఘం కి ఉంటుందంటూ సర్పంచ్ వచ్చిన మహిళలందరికీ చెప్పడం జరిగింది.
సంఘ మహిళా అధ్యక్షురాలు : పద్మ
మేమందరం గతంలో ఈ కబ్జా విషయంపై సర్పంచ్ కు, అధికారులకు దీనిపై వివరించి వినతి పత్రం ఇచ్చి వచ్చాము, కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన లేదు, కబ్జా చేసే వాళ్ళు అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు పిల్లర్స్ కూడా వేయడం జరిగింది, ఆ పనులు ఆపేయాలంటూ ఈరోజు సుమారు 2000 మంది సంఘ మహిళలు అంతా కలిసి గ్రామపంచాయతీ కెళ్ళి సర్పంచ్ నీ అడగడం జరిగింది,
అక్కడి నుంచి బస్టాండ్ దగ్గర వి వాంట్ జస్టిస్ అంటూ ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది, నియోజవర్గ ఎమ్మెల్యేకు ప్రభుత్వ అధికారులకు మేము 3500 మంది సంఘ మహిళలు కోరేది దొక్కటే మాకు ఈ భవనం ఇచ్చి సుమారు 40 సంవత్సరాలు అయింది, మా మందికి ఇది సంఘం చిన్నది గా అయినా కానీ, మేము సరిదిద్దుకుంటున్నాము,
ఇప్పుడు ఎవరో కబ్జా చేస్తామంటే మేమందరం ఎలా ఊకుంటాము, కావున ఇకనైనా ఎమ్మెల్యే రాజేష్ రెడ్డి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు న్యాయం జరగలేదా చూడాలన్నారు, ఏది కరెక్టు ఏది రాంగ్ దానిపై వెంటనే విచారించాలని కోరుతున్న సంఘ మహిళలు .
ఈరోజు సంఘం దగ్గర ఉన్న పిల్లర్స్ సలాకాలను మా మహిళలంతా కలిసి తొలగించడం జరిగింది. లేనియెడల మేము పెద్ద ఎత్తున అందరు సంఘములో అంతా కలిసి కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వెళ్తామంటూ హెచ్ఎంటీవీ ఛానల్ ద్వారా తెలపడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నందిపేట్ గ్రామ7 సంఘాల మహిళలు, అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు.