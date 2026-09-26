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Nizamabad: రుద్రూర్‌లో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం లడ్డు దక్కించుకున్న ముస్లిం యువకుడు!

Nizamabad: నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రూర్‌లో గణేష్ లడ్డును ముస్లిం యువకుడు తాహేర్ రూ. 11,111లకు వేలంలో దక్కించుకుని మత సామరస్యాన్ని చాటారు.

SALEEM, BANSWADA
Published on: 26 Sept 2026 5:21 PM IST
Nizamabad
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Nizamabad: రుద్రూర్‌లో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం లడ్డు దక్కించుకున్న ముస్లిం యువకుడు!

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Nizamabad: రుద్రుర్ మండల కేంద్రంలోని శ్రీ నవయుగ గణేష్ మండలిలో కొలువుతీరిన గణనాథునికి 11 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. శుక్రవారం రాత్రి గణేష్ నిమజ్జన శోభయాత్రను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం లడ్డు వేలం పాట నిర్వహించగా, మండలంలోని అంబం(ఆర్) గ్రామానికి చెందిన ముస్లిం యువకుడు తాహెర్ (ఆంధ్రజ్యోతి రిపోర్టర్) గణనాథుని చేతిలో ఉన్న లడ్డును రూ. 11,111 కైవసం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా తాహేర్ కు గణేష్ మండలి నిర్వాహకులు శాలువాతో ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గణేష్ మండలి నిర్వాహకులు, సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SALEEM, BANSWADA

SALEEM, BANSWADA

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