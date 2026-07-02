Bodhan: కాలం చెల్లిన బస్సులు నడిపితే చర్యలు తప్పవు అశ్వంత్ హెచ్చరిక!
Bodhan: ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సు స్టీరింగ్ ఫెయిల్ అయిన ఘటనపై జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారులు తక్షణమే స్పందించారు. ఎంవీఐ
బోధన్: పట్టణం లో మోటారు వాహన శాఖ అధికారులు గురువారం ప్రయివేట్ పాఠశాలల బస్సులను తనిఖీలు చేశారు.
ప్రయివేట్ పాఠశాల కు చెందిన బస్సు స్టీరింగ్ పైల్ అనే వార్త Hmtv wb లో రావడం తో జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారులు స్పందించారు. బోధన్ మోటారు వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ అశ్వంత్ ప్రమాదం జరిగిన స్థలాన్ని పరిశీలించారు.
స్టీరింగ్ ఫెయిల్ అవ్వడం తో తప్పిన ప్రమాదం పై ఆరాతిసారు. వయస్సు మళ్ళినడ్రైవర్లను బస్సు లు నడిపెందుకు పెట్టుకోవద్దని హెచ్చరించారు.
కాలం చెల్లిన వాహనాలాను సైతం వినియోగించి నట్లయితే చట్టరీత్య చర్యలు తప్పవని మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ హెచ్చరించారు.
బృందాలుగా తనిఖీలు : బోధన్ పట్టణంలోని వివిధ పాఠశాలలో గల ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సులను రవాణా శాఖ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి పరిశీలించారు.
ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పడి బోధన్ డివిజన్ లోని వర్ని, చందూర్, సాలూర, మోస్రా మండల లోని పాఠశాలల బస్సులను పరిశీలించి పలు సూచనలు అం