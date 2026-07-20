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Kamareddy: కలెక్టరేట్ ముట్టడి ఫారెస్ట్ అధికారులపై లంబాడీల ధర్నా!

Kamareddy: రాజంపేట మండలం షేర్ శంకర్ తండాలో లంబాడీల ఇళ్లు, భూములను అటవీశాఖ ధ్వంసం చేసిందంటూ కామారెడ్డి కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా. కలెక్టర్‌కు వినతిపత్రం అందజేత.

MADHU, KAMAREDDY
Published on: 20 July 2026 1:00 PM IST
Kamareddy
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Kamareddy: కలెక్టరేట్ ముట్టడి ఫారెస్ట్ అధికారులపై లంబాడీల ధర్నా!

Kamareddy: రాజంపేట మండలం షేర్ శంకర్ తండా లో అటవీ భూములపై ఫారెస్ట్ అధికారుల పంజా,

20 కుటుంబాల భూములను ఇండ్లతో సహా ఆక్రమణకు గురైనట్లు కూల్చివేతలకు పాల్పడుతున్న అటవీశాఖ అధికారులు,

2005లో ప్రకారంగా ప్రభుత్వం వారికి భూములు కేటాయించినట్లు ధృవీకరిస్తున్న తండావాసులు,

ఫారెస్ట్ అధికారులు అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారంటూ కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా,

కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందించిన తాండవాసులు.

KamareddyRajampetSher Shankar Thanda
MADHU, KAMAREDDY

MADHU, KAMAREDDY

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