News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణనిజామాబాద్Kamareddy: బాన్సువాడ: ఆర్టీఐ జిల్లా కమిటీకి శివరాం శ్రీను ఎంపిక

Kamareddy: బాన్సువాడ: ఆర్టీఐ జిల్లా కమిటీకి శివరాం శ్రీను ఎంపిక

Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లా సమాచార హక్కు చట్టం సమన్వయ కమిటీ సభ్యుడిగా ఎంపికైన కోనాపూర్‌కు చెందిన వడ్ల శివరాం శ్రీను బాన్సువాడ ఆర్డీవో చేతుల మీదుగా నియామక పత్రం అందుకున్నారు.

SALEEM, BANSWADA
Published on: 25 Sept 2026 5:39 PM IST
Kamareddy
X

Kamareddy: బాన్సువాడ: ఆర్టీఐ జిల్లా కమిటీకి శివరాం శ్రీను ఎంపిక

Short News

Kamareddy: సమాచార హక్కు చట్టం–2005 అమలులో భాగంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన జిల్లా స్థాయి సమన్వయ కమిటీకి బాన్సువాడ మండలం కోనాపూర్‌చెందిన ఆర్టీఐ కార్యకర్త వడ్ల శివరాం శ్రీను ఎంపికయ్యారు. ఆయన పేరును బాన్సువాడ ఆర్డీవో ఎడ్ల రవీందర్‌రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్‌కు సిఫార్సు చేస్తూ ప్రతిపాదనలు పంపారు.

జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆదేశాల మేరకు ఆర్డీవో కార్యాలయం నుంచి లేఖ నంబర్‌ ఎఫ్‌/2093/2026 ద్వారా ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు పేర్కొన్నారు. శివరాం శ్రీనుకు ఆర్టీఐ రంగంలో నాలుగేళ్ల అనుభవం ఉన్నట్లు ప్రతిపాదనలో వివరించారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం బాన్సువాడ ఆర్డీవో రవీందర్‌రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఆయన నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా వడ్ల శివరాం శ్రీను మాట్లాడుతూ జిల్లాలో సమాచార హక్కు చట్టం అమలు తీరును సమన్వయ కమిటీ పర్యవేక్షించడంతోపాటు, ప్రజలకు చట్టంపై మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు. ఆర్టీఐ చట్టం ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచార హక్కుపై విస్తృత ప్రచారం చేపట్టి,ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తామని తెలిపారు.

తనకు పూర్తి స్థాయిలో సహకరించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర డైరెక్టర్‌, రెండో తరగతి మాజీ న్యాయమూర్తి ఎం.ఎ. సలీంకు ఈ సందర్భంగా శివరాం శ్రీను కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

KamareddyRTI CommitteeShivaram SrinuBanswadaEdla Ravinder Reddy
SALEEM, BANSWADA

SALEEM, BANSWADA

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X