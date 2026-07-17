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Kamareddy: వరుణ దేవుడు కరుణించాలని గ్రామ దేవతలకు పూజలు

Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలం మొహమ్మదాబాద్ గ్రామంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని గ్రామ దేవతలకు జలాభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

VEERANNA, JUKKAL
Published on: 17 July 2026 1:06 PM IST
Kamareddy
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Kamareddy: వరుణ దేవుడు కరుణించాలని గ్రామ దేవతలకు పూజలు

Kamareddy: మోహమ్మదా బాద్ ( కామారెడ్డి) రైతాంగం సంక్షేమం సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని ఆకాంక్షిస్తూ శుక్రవారం జుక్కల్ మండలం మోహమ్మదా బాద్ గ్రామం లో గ్రామ సర్పంచ్ సూరనర్ శకుంతల ప్రజ్ఞ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ దేవతలకు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, జలాభిషేకం నిర్వహించారు. ప్రకృతి అనుగ్రహం తో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి రైతులు అనందంగా ఉండాలని ప్రతి కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని కోరుతూ గ్రామ దేవతలకు వేడుకున్నారు.

గ్రామానికి చెందిన రైతులు, భక్తులు గ్రామంలోని శ్రీ రామాలయం నుండి గ్రామంలోని అన్ని దేవాలయాలలో భక్తి శ్రద్ధలతో పాదయాత్ర చేస్తూ ఆలయాలన్నిటికి జలాభిషేకం నిర్వహించి భజన కీర్తనలు నిర్వహిస్తూ వర్షాలు కురవాలని ప్రార్థించారు. పుష్కలంగా వర్షాలు కురిసి పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని, రైతులకు మంచి దిగుబడులు రావాలని, సాగు నీరు, తాగునీరు, పశువులకు కావలసిన మేత, తాగునీటికి కరువు లేకుండా వరుణదేవుడు కరుణించాలని భక్తులు దేవుళ్ళను వేడుకున్నారు.

వర్షాకాలం మొదట్లో కురిసిన అంతంత వర్షాలతో రైతులు వందలాది ఎకరాలలో పెసర, కంది, పత్తి, మినుము, సోయాబీన్ పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. పంటలు నాటిన తర్వాత ఆశించినంత స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో తీవ్రమైన ఎండలు, ఈదురు గాలుల కారణంగా పంటలు ఎండిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి. దీంతో రైతుల్లో ఆందోళన మొదలైంది.

ఏది కావాలన్నా ప్రకృతి సహకరించాలన్న దృడ సంకల్పం తో పంటలు పండాలన్న దేవుళ్ళు కరుణించాలన్న నమ్మకం తో గ్రామ దేవతలకు పూజిస్తూ వేడుకున్నారు. కార్యక్రమం లో మాజి సర్పంచ్ బి.రాజాగౌడ్, దేవ్ కథే ప్రజ్ఞ కుమార్, హన్మారెడ్డి, పట్వారీ హన్మండ్లు, శీలం విఠల్, శివాజీ, శేష రావు, లక్శేట్టి. మారుతి, బల్దేవ్, పట్వారీ. గంగాధర్, శంకర్ మహరాజ్ లతో భక్తులు, రైతులు పాల్గొన్నారు.

JukkalKamareddyVaruna Devudu PujasMohammadabad
VEERANNA, JUKKAL

VEERANNA, JUKKAL

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