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Banswada: బాన్సువాడలో జర్నలిస్టుల శిక్షణా తరగతుల ఏర్పాట్ల పరిశీలన!

Banswada: కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ ఎస్సార్ఎన్కే డిగ్రీ కళాశాలలో జర్నలిస్టుల శిక్షణా తరగతుల ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన తెలంగాణ మీడియా అకాడమీ అధికారుల బృందం.

SALEEM, BANSWADA
Published on: 24 Sept 2026 5:05 PM IST
Banswada
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Banswada: బాన్సువాడలో జర్నలిస్టుల శిక్షణా తరగతుల ఏర్పాట్ల పరిశీలన!

Short News

Banswada: జర్నలిస్టులకు బాన్సువాడలో నిర్వహిస్తున్న శిక్షణా తరగతులకు సంబందించి ఏర్పాట్లను హైదరాబాద్ నుండి వచ్చిన ప్రెస్ అకాడమీ అధికారులు పరిశీలించారు.ఈ రోజు మధ్యాహ్నం తెలంగాణ మీడియా అకాడమీ కార్యదర్శి వెంకటేశ్వర్లు , సూపరింటెండెంట్ రెహమాన్ , TUWJ,(IJU) జిల్లా యూనియన్ అధ్యక్షులు రజనీకాంత్ , బాన్సువాడ లోని ప్రభుత్వ శ్రీ రామ్ నారాయన్ కేడియా డిగ్రీ మరియు పీ జీ కళాశాలలో ఉన్న వసతులను పరిశీలించారు. వారి వెంట వర్క్ షాప్ నిర్వహణ కమిటీ సభ్యులు మొహియుద్దీన్,రాజేశ్వర్ రెడ్డి,సలీం,ఘంటా చంద్రశేఖర్, రుద్రంగి అశోక్, హన్మంలు,శ్రీనివాస్, సతీష్,సెహ్బాజ్ లు ఉన్నారు.

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SALEEM, BANSWADA

SALEEM, BANSWADA

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