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Banswada: బాన్సువాడ ఎస్సార్ఎన్కే కళాశాలలో సెప్టెంబర్ 29న మెగా జాబ్ మేళా!

Banswada: కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ ఎస్సార్ఎన్కే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఈ నెల 29న మెగా జాబ్ మేళా.. బ్రోచర్ విడుదల చేసిన ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఇందూరు గంగాధర్.

SALEEM, BANSWADA
Published on: 24 Sept 2026 5:10 PM IST
Banswada
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Banswada: బాన్సువాడ ఎస్సార్ఎన్కే కళాశాలలో సెప్టెంబర్ 29న మెగా జాబ్ మేళా!

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Banswada: బాన్సువాడలోని SRNK ప్రభుత్వ డిగ్రీ & పిజి కళాశాల(అటానమస్) యందు సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన కళాశాలలో TSKC, IQAC, ప్లేసెమెంట్ సెల్, మరియు Magic Bus సంయుక్తంగా కళాశాల యందు మెగా జాబ్ మేళా ను నిర్వహించడం జరుగుతుందని ప్రిన్సిపాల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

ఈ జాబ్ మేళాలో SSC నుండి డిగ్రీ వరకు ఉత్తీర్ణులైన వారు ఈ సదావకాశాన్ని ఉద్యోగార్థులు వినియోగించుకోగలరు. ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఇందూరు గంగాధర్ మెగా జాబ్ మేళా బ్రోచర్ ను విడుదల చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ప్లేస్మెంట్ సెల్ సమన్వయకర్త శ్రీ తుమ్మ చిరంజీవి కళాశాల టి ఎస్ కె సి మరియు టాస్క్ సమన్వయ కర్త శ్రీ గులాం ముస్తఫా, ఐ క్యూ ఏ సి సమన్వయకర్త బున్ని వినయ్ కుమార్, టి ఎస్ కె సి మెంటర్ వెంకట్ రెడ్డి అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు.

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SALEEM, BANSWADA

SALEEM, BANSWADA

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