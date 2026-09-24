Banswada: బాన్సువాడ ఎస్సార్ఎన్కే కళాశాలలో సెప్టెంబర్ 29న మెగా జాబ్ మేళా!
Banswada: కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ ఎస్సార్ఎన్కే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఈ నెల 29న మెగా జాబ్ మేళా.. బ్రోచర్ విడుదల చేసిన ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఇందూరు గంగాధర్.
Banswada: బాన్సువాడలోని SRNK ప్రభుత్వ డిగ్రీ & పిజి కళాశాల(అటానమస్) యందు సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన కళాశాలలో TSKC, IQAC, ప్లేసెమెంట్ సెల్, మరియు Magic Bus సంయుక్తంగా కళాశాల యందు మెగా జాబ్ మేళా ను నిర్వహించడం జరుగుతుందని ప్రిన్సిపాల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈ జాబ్ మేళాలో SSC నుండి డిగ్రీ వరకు ఉత్తీర్ణులైన వారు ఈ సదావకాశాన్ని ఉద్యోగార్థులు వినియోగించుకోగలరు. ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఇందూరు గంగాధర్ మెగా జాబ్ మేళా బ్రోచర్ ను విడుదల చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్లేస్మెంట్ సెల్ సమన్వయకర్త శ్రీ తుమ్మ చిరంజీవి కళాశాల టి ఎస్ కె సి మరియు టాస్క్ సమన్వయ కర్త శ్రీ గులాం ముస్తఫా, ఐ క్యూ ఏ సి సమన్వయకర్త బున్ని వినయ్ కుమార్, టి ఎస్ కె సి మెంటర్ వెంకట్ రెడ్డి అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు.