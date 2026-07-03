Kamareddy: అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో నాణ్యమైన ఆహారమందించాలి: ఎంపీఓ రాము
Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలం చిన్న ఎడ్గి గ్రామంలో 'ఫ్రైడే-డ్రైడే' కార్యక్రమాన్ని ఎంపీఓ రాము పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి: చిన్న ఎడ్గి (కామారెడ్డి) చిన్నారులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందిస్తూ ఎప్పుడూ కేంద్రాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని జుక్కల్ ఎంపి ఓ రాము అన్నారు. శుక్రవారం ఆయన జుక్కల్ మండలం చిన్న ఎడ్గి గ్రామంలో ఫ్రై డే డ్రై డే సందర్భంగా గ్రామంలోని మురికి కాల్వలను పరిశీలించిన అనంతరం వర్షాకాలన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగ ఉంచుకోవాలని అన్నారు.అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని అంగన్వాడీ టీచర్ చందా బాయి కి సూచించారు. అలాగే గర్భిణీలు, బాలింతలకు అందుతున్న సేవల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై అవగాహన కల్పించాలని అన్నారు.
అంగన్వాడీ కేంద్రం లో చిన్నారులకు అందిస్తున్న పౌష్టికాహారం, హాజరు నమోదు, పరిశుభ్రత, విద్య కార్యకలాపాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు. కేంద్రం నిర్వహణ సంతృప్తి కారంగా ఉందని పేర్కొన్న ఎంపి ఓ రాము చిన్నారుల ఆరోగ్యం,విద్యాభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతతో పని చేయాలని అన్నారు.