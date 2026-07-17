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Jukkal: జుక్కల్ కొత్త తపాలా కార్యాలయం కోసం వినతి

Jukkal: జుక్కల్‌లో కొత్త తపాలా కార్యాలయ భవనం మంజూరు చేయాలని కేంద్ర మంత్రి చంద్రశేఖర్ పెమ్మసానికి బీజేపీ నేత తమ్మెవార్ అజయ్ వినతిపత్రం సమర్పణ.

VEERANNA, JUKKAL
Published on: 17 July 2026 8:09 PM IST
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Jukkal: జుక్కల్ కొత్త తపాలా కార్యాలయం కోసం వినతి

జుక్కల్: జుక్కల్ (కామారెడ్డి) మండల, నియోజకవర్గ కేంద్రమైన జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో కొత్త తపాలా కార్యాలయ భవనం మంజూరుకు సంబంధించి జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ జాయింట్ కన్వీనర్, కామారెడ్డి జిల్లా సోషల్ మీడియా ఇంచార్జి తమ్మెవార్ అజయ్ కేంద్ర తపాలా మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి చంద్ర శేఖర్ పెమ్మసానిని విజయవాడ లోని మంత్రి నివాసంలో కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో ప్రజలకు మెరుగైన తపాలా సేవలు అందించాలంటే ప్రత్యేక తపాలా కార్యాలయ భవనం అవసరమని అజయ్ తమ్మెవార్ మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. తపాలా భవనం కోసం అవసరమైన స్థలం , ప్రజల అవసరాలు, భవిష్యత్తు సేవల విస్తరణ అంశాలపై మంత్రితో చర్చించారు.

వినతిపత్రం పై సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర సహాయ మంత్రి సంబంధిత అధికారులకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన అనుమతులను వీలైనంత త్వరగా మంజూరు చేసి పనులు ప్రారంభించేల చర్యలు తీసుకోవాలని అజయ్ తమ్మెవార్ కోరారు.

జుక్కల్ ప్రజలకు ఆధునిక సదుపాయాలతో కూడిన తపాలా కార్యాలయ భవనం అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా తపాలా సేవలు మరింత సమర్థవంతంగా మారుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని తెలిపారు.

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VEERANNA, JUKKAL

VEERANNA, JUKKAL

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