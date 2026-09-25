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Sarangapur: చక్కెర కర్మాగారాన్ని తెరిపించాలని చెరకు రైతుల ఆందోళన!

Sarangapur: నిజామాబాద్ జిల్లా సారంగాపూర్ చక్కెర కర్మాగారాన్ని తెరిపించి బెల్లం కేంద్రంగా మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ మోపాల్లో రైతుల ట్రాక్టర్ ర్యాలీ, వినతిపత్రం.

M. RAMESH,NIZAMABAD
Published on: 25 Sept 2026 12:33 PM IST
Sarangapur
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Sarangapur: చక్కెర కర్మాగారాన్ని తెరిపించాలని చెరకు రైతుల ఆందోళన!

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Sarangapur: సారంగాపూర్ చక్కెర ఎన్సీఎస్ ఎఫ్ కర్మాగారాన్ని తెరిపించి బెల్లం కేంద్రంగా మార్చి ప్రభుత్వమే నడిపించాలని చెరకు ఉత్పత్తిదా రుల సంఘం ప్రతినిధు డిమాండ్ చేశారు. మోపాల్లో రైతులతో కలిసి ట్రాక్ట ర్లతో ర్యాలీ చేపట్టారు. ప్రదర్శనగా వెళ్లి తహసీల్దారు రేఖానాయక్కు వినతిపత్రం అందజేసి మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా సంఘం కన్వీనర్ ఆకుల పాపయ్య మాట్లాడుతూ మూతపడిన కర్మాగారాన్ని తిరిగి తెరిపించే బాధ్యత సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రభు త్వంపై ఉందన్నారు. 80 గ్రామాల రైతులు చెరకు సాగు చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని, ప్రభుత్వం రైతులకు లాభసాటి ధర చెల్లించి, విత్తనం ఉచితంగా ఇచ్చి ప్రోత్స హించాలన్నారు. కర్మాగారానికి రూ.100 కోట్లు కేటాయించి బెల్లం కేంద్రంగా మార్చా లన్నారు. సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కొట్టె గంగాధర్, లక్ష్మారెడ్డి, రాజారెడ్డి, సంతోష్, చిన్నయ్య, గంగాధర్, జనార్దన్రెడ్డి, సాయినాథ్, రైతులు తదితరులున్నారు.

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M. RAMESH,NIZAMABAD

M. RAMESH,NIZAMABAD

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