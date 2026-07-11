Donkeshwar: మృతి చెందిన సర్పంచ్ కుటుంబానికి డొంకేశ్వర్ సర్పంచుల రూ.50 వేల సాయం!
Donkeshwar: తాళ్ళరాంపూర్ సర్పంచ్ బెజ్జోరా పావని మృతి. ఆమె భర్త, పిల్లలను పరామర్శించి రూ. 50,000 ఆర్థిక సహాయం అందించిన డొంకేశ్వర్ మండల సర్పంచులు.
Donkeshwar: డొంకేశ్వర్ మండల్ న్యూస్ : ఇటీవల మరణించిన తాళ్ళరాంపూర్ సర్పంచ్ బెజ్జోరా పావని కుటుంబాన్ని డొంకేశ్వర్ మండల్ సర్పంచ్ లు అందరూ కలిసి
పావని భర్త పిల్లలని ఓదారుస్తూ మనోధార్యాన్నిస్తూ ఆ కుటుంబానికి డొంకేశ్వరం మండల సర్పంచులు అండగా ఉంటూ 50 వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల సర్పంచులు బట్టు సంజీవరాజ్
అల్లారి గంగాధర్, మూడు ప్రకాష్, రాజారెడ్డి తొగరి మహేష్,
వేముల దశరథ్,
గడ్డం చిన్నారెడ్డి, బైండ్ల శ్రీకాంత్
రాచర్ల భూమన్న ఆరే గంగాధర్
అట్టోలి సంజీవ్ బానోత్ సుమన్, బరికుంట సుమలత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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