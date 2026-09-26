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Nizamabad: డిచ్‌పల్లి సహకార సంఘం మహాజన సభలో 7 కీలక తీర్మానాలు ఆమోదం!

Nizamabad: నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్‌పల్లి సహకార సంఘం మహాజన సభలో రైతు సంక్షేమం కోసం ఏడు కీలక తీర్మానాలను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు.

M. RAMESH,NIZAMABAD
Published on: 26 Sept 2026 6:22 PM IST
Nizamabad
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Nizamabad: డిచ్‌పల్లి సహకార సంఘం మహాజన సభలో 7 కీలక తీర్మానాలు ఆమోదం!

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Nizamabad: డిచ్‌పల్లి వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం (విండో) మహాజన సభ శనివారం సొసైటీ కార్యాలయంలో చైర్మన్ రామచంద్ర గౌడ్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు.ఈ సభలో 13 గ్రామాలకు చెందిన రైతులు, 13 మంది డైరెక్టర్లు పాల్గొని తమ సమస్యలపై చర్చించారు.ఈ సభ లో ఏకగ్రీవంగా రైతు సంక్షేమం కోసం ఏడు కీలక తీర్మానాలను ఆమోదించారు.

గోల్డ్ లోన్ సౌకర్యం ఏర్పాటు, యూరియా కోసం యాప్ విధానం రద్దు, కార్యాలయం వద్ద వైఫై సౌకర్యం, పొలాలకు రహదారుల గుర్తింపు, గోదాంల వద్ద హైమాస్ట్ లైట్లు, తాగునీటి సౌకర్యం, ధాన్యం ఆరబెట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక స్థలం, లక్ష లోపు రుణమాఫీ వెంటనే అమలు చేయాలని తీర్మానించారు.

ఈ సందర్బంగా చైర్మన్ రామచంద్ర గౌడ్ మాట్లాడుతూ డిచ్‌పల్లి విండో ద్వారా ఇప్పటివరకు రూ.10 కోట్ల 50 లక్షల 64 వేల లావాదేవీలు జరిగాయని, సొసైటీ లాభాల బాటలో ఉందన్నారు. రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి సహకారంతో నూటికి 75 పైసల వడ్డీకే గోల్డ్ లోన్ ఇస్తామని, యూరియా కొరతను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ యాదగిరి, డైరెక్టర్లు,మాజీ సర్పంచులు సుదర్శన్,రామాలయ చైర్మన్ ఏ.జీ దాస్,రైతులు పాల్గొన్నారు.

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M. RAMESH,NIZAMABAD

M. RAMESH,NIZAMABAD

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