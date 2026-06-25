Home తెలంగాణనిజామాబాద్Bodhan: బోధన్‌లో ప్రైవేట్ స్కూళ్ల పుస్తకాల దందా

Bodhan: బోధన్‌లో ప్రైవేట్ స్కూళ్ల పుస్తకాల దందా

Bodhan: నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్‌లో ప్రైవేట్ పాఠశాలల పుస్తకాల వ్యాపారంపై విద్యార్థి సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి.

K RAVI, BODHAN
Published on: 25 Jun 2026 12:04 PM IST
Bodhan
X

Bodhan: బోధన్‌లో ప్రైవేట్ స్కూళ్ల పుస్తకాల దందా

బోధన్: డివిజన్ పరిధిలో పుస్తకాలవ్యాపారం పై వివిధ శాఖల అధికారులు దోబుచులాడుతున్నారని విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రయివేట్ పాఠశాల ల యాజమాన్యం పుస్తకాల వ్యాపారం చేస్తూ నిరుపేద ప్రజల తల్లిదండ్రుల రక్తం తాగుతున్నారని అయినప్పటికీ అటు విద్యా శాఖ, కమర్శియల్ శాఖ ల అధికారులు స్పందించ క పోవడం లో అంతర్యామెంటని పలు తెలంగాణ విద్యార్థి సంఘం బోధన్ డివిజన్కార్యదర్శి మీసాల నగేష్ ఆరోపణలు చేశారు.

పుస్తకాల వ్యాపారం తో పేద విద్యార్థుల తల్లి దండ్రులకు తీరని భారం కలుగుతుందని పలు పిర్యాదు లు వచ్చినప్పటికి ఈ విషయమైన ముందుగా విద్యా శాఖ అధికారి నాగయ్య వద్దకు వెళ్లి పిర్యాదు చేశామన్నారు. వెంటనే నాగయ్య స్పందించి బుక్స్ విక్రయల విషయం లో తాము ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేమని సమాధానం ఇచ్చారాని ఇది కమర్శిల్ శాఖ అధికారులు తెల్చాలని చెప్పారన్నారు.

అక్కడి నుండి తాము కమర్శియల్ అధికారుల ను సంప్రదించేందుకు వెళ్లగా తమకు సంబంధం లేదని చేతులు ఎత్తే శారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇంతకు బోధన్ లో కొనసాగుతున్న పుస్తకాల వ్యారానికి ఎవరి అండదండలు ఉన్నాయో అధికారులను నీకు తేల్చాలని ప్రశ్నించారు. బోధన్ లో జరుగుతున్న పుస్తక వ్యాపారాలను నియంత్రించి పేద విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

BodhanNizamabadPrivate schools books business scam
K RAVI, BODHAN

K RAVI, BODHAN

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X