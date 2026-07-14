Madnoor: మద్నూర్ బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశం, బూత్ స్థాయి బలోపేతం
Madnoor: మద్నూర్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే అరుణ తార సారధ్యంలో బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశం. సంస్థాగత బలోపేతం, ఎస్ఐఆర్, బూత్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలపై కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం.
మద్నూర్: మద్నూర్ (కామారెడ్డి) జుక్కల్ మాజి ఎమ్మెల్యే టి. అరుణ తార సారధ్యంలో మంగళవారం మద్నూర్ మండల కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు. మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు తెప్పేవార్ తుకారాం అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం తోపాటు ఎస్ ఐ ఆర్ కార్యక్రమం, బూత్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పై విస్తృతంగా చర్చించారు.
ఈ సమావేశ సందర్భంగా బిజెపి పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ , రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి కార్యకర్త మరింత అంకితభావంతో పనిచేసి పార్టీని గ్రామస్థాయి నుండి మరింత బలోపేతం చేయాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు.
మాజి ఎమ్మెల్యే టి. అరుణ తార మాట్లాడుతూ ప్రజల్లోకి వెళ్లి బూత్ స్థాయిలో పార్టీ నిర్మాణాన్ని పటిష్టం చేసి ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలను చేరవేసి రాబోయే రోజుల్లో పార్టీ విజయానికి ప్రతి కార్యకర్త సమష్టిగా పని చేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమం లో మండల ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రశాంత్ కుమార్, ఏక్లారా సర్పంచ్ మాధవ్, అద్వైత్ దేశ్పాండే, రమేష్ దేశాయ్, హన్మండ్లు, బూత్ అధ్యక్షులు,పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.