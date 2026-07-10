Bichkunda: బిచ్కుంద బస్టాండ్లో కంట్రోలర్ కరువు - ప్రయాణీకుల అవస్థలు
Bichkunda: బిచ్కుంద బస్టాండ్లో కంట్రోలర్ లేక ప్రయాణికుల తీవ్ర ఇబ్బందులు. కొత్త బస్సులు ఉన్నా సమాచారం అందక అవస్థలు. వెంటనే అధికారులను నియమించాలని డిమాండ్.
బిచ్కుంద: బిచ్కుంద (కామారెడ్డి) జుక్కల్ నియోజకవర్గానికి కేంద్ర బిందువైన బిచ్కుంద టి జి ఆర్ టి సి బస్ స్టాండ్ లో గత కొన్ని నెలలుగా ప్రయాణికుల సౌర్యార్ధమై అందుబాటులో ఉండాల్సిన కంట్రోలర్ లేక పోవడంతో ఖాళీ కుర్చీ దర్శనమిస్తుంది. దీంతో ప్రతి రోజు ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఏ బస్సు ఎక్కడికి వెళ్తుంది.
ఏ బస్సు ఏ ప్లాట్ ఫామ్ వద్దకు వస్తుంది. ఆది ఏ సమయంలో బయలుదేరుతుంది అనే విషయాలపై సరైన సమాచారం లేక ప్రయాణికులు అయోమయంలో పడుతున్నారు. ఇటీవల దన్నుర్ - మాలేగావ్, ఖండే బల్లూర్ - సవర్గవ్ - లింగంపల్లి మీదుగా కాంగ్టి వరకు నూతన బస్సు సర్వీస్ ను ప్రారంభించినప్పటికీ , వాటి రాకపోకల సమయాలు తెలియజేసే వ్యవస్థ లేకపోవడంతో ప్రజలు గంటల తరబడి బస్ స్టాండ్ లో వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
ముఖ్యం గా వృద్ధులు, మహిళలు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బస్ స్టాండ్ లో కంట్రోలర్ లేకపోవడం వల్ల ప్రయాణికులకు సరైన మార్గదర్శకం అందడం లేదు. బస్ సమయాల విచారణ కు సిబ్బంది లేకపోవడంతో ఎవరి దగ్గర సమాచారం తీసుకోవాలో కూడ ప్రజలకు అర్థం కాని పరిస్థితి.ప్రయాణికులకు నూతన బస్సు సర్వీస్లు ప్రారంభించడమే కాదు అవసరమైన సిబ్బందిని నియమించడంలో ఆర్ టి సి అధికారులు కంట్రోలర్ ను నియమించడంలో పూర్తి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారనే విమర్శలు విన్పిస్తున్నాయి.
మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ మూడు రాష్ట్రాలకు సరిహద్దు ప్రాంతంలో బిచ్కుంద పట్టణం ఉండడంతో ఇక్కడినుండి ప్రతి రోజు వేలాదిమంది ప్రయాణికులు ఇతర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ప్రధానంగా జుక్కల్ నియోజకవర్గానికి కీలకమైన బిచ్కుంద బస్ స్టాండ్ లో వెంటనే కంట్రోలర్ ను నియమించి అన్ని బస్సుల రాకపోకల సమయాలను స్పష్టంగా ప్రకటించే సమాచార వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయాణికులు, ప్రజలు, విద్యార్థులు, మహిళలు, వృద్ధులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైన ఆర్ టి సి అధికారులు స్పందించి ప్రయాణికుల సమస్య లకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు.