Beerkur: ప్రపంచ ఫార్మాసిస్ట్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉచిత షుగర్ పరీక్షలు
Beerkur: బీర్కూర్లో ప్రపంచ ఫార్మాసిస్ట్ దినోత్సవ వేడుకలు. లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత షుగర్ పరీక్షలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రోగుల రిఫరల్.
బీర్కూర్: బీర్కూర్ లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఫార్మాసిన్ ఫార్మాసిస్ట్ రోజు సందర్భంగా,బీర్కూర్ మండల కేంద్రం లో రోగులకు ఉచిత షుగర్ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
అందులో భాగంగా 19 మంది కి షుగర్ పరీక్షలు చేయగా, 7 గురుని బీర్కూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ నారాం ప్రవీణ్, లయన్స్ జోన్ చైర్మన్ సితలె రమేష్, సీనియర్ లయన్ హారిగే శ్రీనివాస్ సర్, లయన్ కార్తీక్ పటేల్, మేకల కార్తీక్, గ్రామ యువకులు అబ్దుల్ నయీం ,ప్రవీణ్ గౌడ్ మరియు ప్రజలు పాల్గొన్నారు.