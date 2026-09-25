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Beerkur: ప్రపంచ ఫార్మాసిస్ట్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉచిత షుగర్ పరీక్షలు

Beerkur: బీర్కూర్‌లో ప్రపంచ ఫార్మాసిస్ట్ దినోత్సవ వేడుకలు. లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత షుగర్ పరీక్షలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రోగుల రిఫరల్.

SALEEM, BANSWADA
Published on: 25 Sept 2026 4:07 PM IST
Beerkur
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Beerkur: ప్రపంచ ఫార్మాసిస్ట్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉచిత షుగర్ పరీక్షలు

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బీర్కూర్: బీర్కూర్ లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఫార్మాసిన్ ఫార్మాసిస్ట్ రోజు సందర్భంగా,బీర్కూర్ మండల కేంద్రం లో రోగులకు ఉచిత షుగర్ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

అందులో భాగంగా 19 మంది కి షుగర్ పరీక్షలు చేయగా, 7 గురుని బీర్కూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ నారాం ప్రవీణ్, లయన్స్ జోన్ చైర్మన్ సితలె రమేష్, సీనియర్ లయన్ హారిగే శ్రీనివాస్ సర్, లయన్ కార్తీక్ పటేల్, మేకల కార్తీక్, గ్రామ యువకులు అబ్దుల్ నయీం ,ప్రవీణ్ గౌడ్ మరియు ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

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SALEEM, BANSWADA

SALEEM, BANSWADA

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