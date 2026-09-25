Banswada: బాన్సువాడ ఎస్ఆర్ఎన్కే కళాశాలలో టూరిజం పోటీలు
Banswada: కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ ఎస్ఆర్ఎన్కే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో యూత్ టూరిజం క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు వివిధ అంశాల్లో పోటీలు నిర్వహించారు.
Banswada: బాన్సువాడ లోని SRNK డిగ్రీ కళాశాలలో యూత్ టూరిజం క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో డిగ్రీ విద్యార్థులకు పలు అంశాలపై పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఇందూరి గంగాధర్ మాట్లాడుతూ స్థానిక విద్యార్థులకు చారిత్రక పర్యాటక అంశాలపై అవగాహన కల్పించడం కొరకు పలు అంశాలపై పోటీలు నిర్వహించడం జరిగిందని, దుర్కి లోని చారిత్రిక ప్రసిద్ధి పొందిన సోమలింగేశ్వర ఆలయం, తెలంగాణ తిరుమల గా పేరుగాంచిన తిమ్మాపూర్ లోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, నెమలీలోని సాయిబాబా ఆలయం, ప్రసిద్ధి పొందాయని తెలంగాణలోని ప్రాచీన నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు, పోచారం ప్రాజెక్టు పర్యాటక ప్రదేశాలుగా విలసిల్లుతున్నాయని అన్నారు.
పాటలు, నాటికలు, నృత్యం, రీల్స్, ఫుడ్ ఫెస్టివల్ వంటి అంశాలపై పోటీలు నిర్వహించామని ఇందులో గెలుపొందిన వారికి జిల్లా స్థాయిలో, రాష్ట్రస్థాయి పోటీలు ఉంటాయని, క్లబ్ కన్వీనర్ ఎస్. అనిత పేర్కొన్నారు. న్యాయ నిర్ణీతలుగా రఫీ యాస్మిన్, పద్మ, రేఖ వ్యవహరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాం అధికారి పోతురాజు శ్రీనివాస్ సీనియర్ ఉపన్యాసకులు డాక్టర్ బట్టు విటల్, డాక్టర్ రాజేష్ ,వినోద్, ఆఫ్రిన్ బేగం, నిశత భాను పాల్గొన్నారు.