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Banswada: అట్టహాసంగా కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర

Banswada: బాన్సువాడలో అట్టహాసంగా కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర. స్వయంగా భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్న జిల్లా ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర.

SALEEM, BANSWADA
Updated on: 26 Sept 2026 7:05 PM IST
Banswada
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Banswada: అట్టహాసంగా కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర

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బాన్సువాడ: డప్పుల దరువులు.. బ్యాండ్ మేళాలు.. కోలాటాల సందడి.. భక్తుల జయజయధ్వానాల నడుమ బాన్సువాడ పట్టణంలో గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర రెండవ రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతోంది. గణనాథుని శోభాయాత్రలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటూ భక్తిశ్రద్ధలను చాటుతున్నారు.

నిన్న రాత్రి నుంచి ప్రారంభమైన గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమాలను జిల్లా ఎస్పీ యం. రాజేష్ చంద్ర, IPS క్షేత్రస్థాయిలో స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిన్న రాత్రి ప్రారంభమైన నిమజ్జన కార్యక్రమాల నుంచి ఈరోజు పాత బాన్సువాడ నుండి కొనసాగుతున్న శోభాయాత్ర వరకు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను పరిశీలిస్తూ, భద్రతా ఏర్పాట్లపై అధికారులకు అవసరమైన సూచనలు చేస్తున్నారు.

జిల్లా ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర మినీ ట్యాంక్ బండ్‌తో పాటు ఇతర నిమజ్జన ప్రాంతాలను సందర్శించి, గణనాథుల నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని స్వయంగా పరిశీలించారు. భక్తుల రద్దీ, శోభాయాత్ర మార్గాలు, నిమజ్జన ప్రాంతాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తూ, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా అప్రమత్తంగా విధులు నిర్వహించాలని పోలీస్ అధికారులకు సూచించారు.

మినీ ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో డప్పుల దరువులు, బ్యాండ్ మేళాలు, కోలాటాల ప్రదర్శనలు, భక్తుల జయజయధ్వానాలతో బాన్సువాడ పట్టణం పండుగ శోభను సంతరించుకుంది. భక్తి, సంప్రదాయం, ఉత్సాహం కలగలిసిన వాతావరణంలో గణనాథునికి భక్తులు ఘనంగా వీడ్కోలు పలుకుతున్నారు.

అదనపు ఎస్పీ కే. నరసింహారెడ్డి, డీఎస్పీ కిషన్ రెడ్డి, బాన్సువాడ టౌన్ ఎస్‌హెచ్‌ఓ బి. నరహరి, సీఐలు, ఎస్సైలు మరియు 200 ల మంది పోలీస్ సిబ్బంది నిమజ్జన ప్రాంతాలు, శోభాయాత్ర మార్గాల్లో నిరంతరం విధులు నిర్వహిస్తూ భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా, సురక్షితంగా కొనసాగేందుకు ప్రజలు పోలీస్ శాఖకు సహకరించాలని, పోలీస్ అధికారులు సూచించిన భద్రతా నిబంధనలు పాటిస్తూ భక్తిశ్రద్ధలతో నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవాలని జిల్లా పోలీస్ శాఖ విజ్ఞప్తి చేసింది.

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SALEEM, BANSWADA

SALEEM, BANSWADA

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