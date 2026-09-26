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Balkonda: మాజీ విప్ అనిల్ జన్మదినం: గీతాశ్రమంలో పండ్ల పంపిణీ

Balkonda: బాల్కొండ మండలం కిసాన్ నగర్‌లో మాజీ ప్రభుత్వ విప్ ఈరవత్రి అనిల్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని రక్తదాన శిబిరం, వృద్ధులకు పండ్ల పంపిణీ చేపట్టారు.

VENU, BALKONDA
Published on: 26 Sept 2026 3:11 PM IST
Balkonda
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Balkonda: మాజీ విప్ అనిల్ జన్మదినం: గీతాశ్రమంలో పండ్ల పంపిణీ

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Balkonda: బాల్కొండ మండలం కిసాన్ నగర్ గ్రామంలోని మాజీ ప్రభుత్వవిప్ ఈరవత్రి అనిల్ అన్న జన్మదిన వేడుకలు పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి గీతాశ్రమoలో వృద్ధులకు పండ్లు పంపిణీ మరియు రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

అనంతరం కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలు జరిపారు.కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గంగాధర్,నరేష్ కపిల్ కుమార్,హనుమంత్,నాగేష్, రవీందర్,రాజలింగం, నరేందర్,భూపి,పురుషోత్తం, సవీన్ పాల్గొన్నారు.

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VENU, BALKONDA

VENU, BALKONDA

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