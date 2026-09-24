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Armoor: గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి

Armoor: అర్మూర్‌లో వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఎం.ఎస్. ఆదిత్య ప్రెస్ మీట్. గుండె ఆరోగ్యంపై పలు కీలక సూచనలు, ఓపీ సేవల వివరాలు.

VAMSHI, ARMOOR
Published on: 24 Sept 2026 4:29 PM IST
Armoor
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Armoor: గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి

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అర్మూర్: సెప్టెంబర్ 29వ తారీకు నాడు ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆర్మూర్ పట్టణ M. J హాస్పిటల్ లో హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ డాక్టర్ ఎం.స్.ఆదిత్య కార్డియాలజిస్ట్, గుండె వ్యాధుల విషయంలో ప్రజలు తకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటూ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు.

డాక్టర్ ఎం స్ ఆదిత్య ( యశోద హాస్పిటల్ - సికింద్రాబాద్) మాట్లాడుతూ:

ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ఎం ఎస్ ఆదిత్య కార్డియాలిస్టు మాట్లాడుతూ సెప్టెంబర్ 29వ తారీఖు నాడు వరల్డ్ హృదయ దినోత్సవం స్పెషల్ డే గా అది మాకు కార్డియాలిస్టు డాక్టర్స్ కు రాయబోతుంది, ముఖ్యంగా ప్రజలు అందరూ గుండె వ్యాధి రాకుండా ఎలా ఆపగలుగుతాం అనే విషయాలు డిస్కస్ చేస్తూ, గత దినోత్సవం లో కూడా, ఈ రకంగా విచారణ డిస్కషన్ చేశాము.

ఒక డాక్టర్ గా ప్రజలకు గుండె వ్యాధి రాకుండా, ఏ రకంగా సాయపడతాము అలాంటి విషయాలు డిస్కస్ చేస్తూ, ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు బీపీ, కొలెస్ట్రాల్, ఈసీజీ లాంటి టెస్టులను ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి చేపించుకోవాలని సూచిస్తూ,ఇలా చేయించు కోవడం వలన గుండె వ్యాధి మనకు రాకుండా మనమే ఆరోగ్యం కాపాడుకోవచ్చు.

హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చిన వారు తగు జాగ్రత్తలు కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, ప్రజలు రోజువారిగా రకరకాల పనులు తో బిజీ ఉంటారు, రోజుకు ఒక ఐదు నిమిషాలు మన గుండె వ్యాధి రాకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలని దాని గురించి ఆలోచించాలి, అలాగే హార్ట్ స్టోక్ వచ్చిన వారికి సంబంధించిన ఫెసిలిటీస్ స్టంట్స్, వాల్ రిప్లై సిమెంట్స్, లాంటి సేవలు ఒక డాక్టర్ గా అందించడం.

అది నా సంకల్పం అంటున్న డాక్టర్ ఆదిత్య అలాగే ప్రతి నెలలో రెండవ గురువారం నాలుగో గురువారం ఆర్మూర్ పట్టణ ఎంజే హాస్పిటల్ లో ఓపి గా కన్సల్టెంట్ ఉంటాను కాబట్టి ప్రజలకు, ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ చుట్టూ పక్కన ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటూ సమావేశముఖంగా మాట్లాడారు.

ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ ఎం ఎస్ ఆదిత్య ( కార్డియాలజిస్ట్ ) యశోద హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్, హాస్పిటల్ స్టాఫ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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VAMSHI, ARMOOR

VAMSHI, ARMOOR

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