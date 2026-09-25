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Nizamabad: ఖమ్మం మహాసభల విజయవంతం కోరుతూ నిజామాబాద్‌లో ఏఐకేఎంఎస్ బైక్ ర్యాలీ!

Nizamabad: ఖమ్మంలో జరిగే ఏఐకేఎంఎస్ 4వ జాతీయ మహాసభల విజయవంతం కోరుతూ నిజామాబాద్ జిల్లాలో బైక్ ర్యాలీ. కరపత్రాలు పంచుతూ విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించిన నాయకులు.

M. RAMESH,NIZAMABAD
Published on: 25 Sept 2026 9:43 AM IST
Nizamabad
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Nizamabad: ఖమ్మం మహాసభల విజయవంతం కోరుతూ నిజామాబాద్‌లో ఏఐకేఎంఎస్ బైక్ ర్యాలీ!

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Nizamabad: అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం (ఏఐకేఎంఎస్) జాతీయ 4వ మహాసభను ఈనెల 28, 29, 30 తేదీలలో ఖమ్మం పట్టణంలో జరిగే సభలను విజయవంతం చేయాలని ఏఐకేఎంఎస్ నిజామాబాద్ డివిజన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించరు.నిజమాబాద్ నగరంలోని నీలం రామచంద్రయ్య భవన్ నుండి ప్రారంభమైన బైక్ ర్యాలీ న్యాల్ కల్, సిర్పూర్ మోపాల్ కంజర ముల్లంగి ఘనపూర్, సాంపల్లి అమృతాపూర్ మాణిక్ బండార్, బోర్గం కె, గ్రామాలలో బైక్ ర్యాలీ ద్వారా విస్తృతంగా కరపత్రాలు పంచుతూ ప్రచారం నిర్వహించడం అయినది.

ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వేల్పూర్ భూమయ్య మాట్లాడుతూ భారత ప్రభుత్వం అమెరికా యూరోపియన్ దేశాలతో చేసుకున్న స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందాలను రద్దు చేయాలని అన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతు వ్యతిరేక చర్యలు చేపడుతున్నారని అన్నారు. రైతాంగ అప్పులను మాఫీ చెయ్యని మోదీ ప్రభుత్వం కార్పొరేటర్ల సంపన్న వర్గాలు చెల్లించాల్సిన 18 లక్షల కోట్ల రూపాయలను మాఫీ చేసిందన్నారు. మోడీ కార్పొరేటర్ల కబంధహస్తలో ఉండి వారి సేవకి అంకితమయ్యారని అన్నారు. ఇప్పటికైనా రైతులను కాపాడుకునే విధంగా వారి చర్యలుండాలని, వ్యవసాయా అభివృద్ధికై వారి విధానాలు ఉండాలన్నారు. ఖమ్మంలో జరిగే మహాసభల విజయవంతనికై ప్రజలు,రైతులు రైతు కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో హాజరవ్వాలని కోరారు.

రైతు కూలీ సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి

సాయరెడ్డి మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న రైతులు, కూలీల జీవితాల్లో అనేక సమస్యలు కొనసాగుతున్నాయని అన్నారు. పంటలకు సరైన ధర లేకపోవడం, సాగు ఖర్చులు పెరగడం, అప్పుల భారం, వ్యవసాయ కూలీలకు నిరంతర ఉపాధి లేకపోవడం వంటి సమస్యలు గ్రామీణ ప్రజలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని తెలిపారు.రైతులు పండించిన పంటలకు స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారం C2+50 శాతం కనీస మద్దతు ధరను కల్పించాలని, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధర ఉండేలా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సాగు కోసం అవసరమైన విత్తనాలు, ఎరువులు, విద్యుత్, సాగునీరు వంటి సౌకర్యాలను రైతులకు సకాలంలో అందించాలని కోరారు.

వ్యవసాయ కూలీలకు సంవత్సరంలో తగినన్ని రోజులు ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బలోపేతం చేయాలని, కనీస వేతనాలను అమలు చేయాలని అన్నారు. భూమిలేని పేదలు, వ్యవసాయ కూలీలు, దళితులు, ఆదివాసీలు ఎదుర్కొంటున్న భూ సమస్యలను పరిష్కరించి, సాగు చేసుకునే వారికి భూమిపై హక్కులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చించి, భవిష్యత్ ఉద్యమ కార్యాచరణను రూపొందించేందుకు సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీల్లో ఖమ్మం పట్టణంలో ఏఐకేఎంఎస్ 4వ జాతీయ మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 28న ఖమ్మంలో భారీ ప్రదర్శనతో పాటు బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

29, 30 తేదీల్లో జాతీయ మహాసభలు కొనసాగుతాయని తెలిపారు.దేశంలోని 18 రాష్ట్రాల నుంచి రైతు–కూలీ ప్రతినిధులు ఈ మహాసభలకు హాజరై రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు ఎదుర్కొంటున్న భూమి, సాగునీరు, పంటల ధరలు, రుణాలు, రైతు బీమా, ఉపాధి, కనీస వేతనాలు తదితర సమస్యలపై చర్చించి భవిష్యత్ కార్యాచరణను రూపొందించనున్నారని తెలిపారు.గ్రామాల నుంచి రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి సభను జయప్రదం చేయాలని నాయకులు పిలుపునిచ్చారు.

రైతు–కూలీల హక్కుల సాధన కోసం జరిగే ఉద్యమాలను బలోపేతం చేయడానికి గ్రామీణ ప్రజలు ఐక్యంగా ముందుకు రావాలని, ఏఐకేఎంఎస్ 4వ జాతీయ మహాసభల విజయానికి ప్రతి గ్రామం నుంచి భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు.ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో ఏఐకేఎంఎస్ నిజామాబాద్ డివిజన్ అధ్యక్షులు అగ్గు ఎర్రన్న కార్యదర్శి బన్సీ, రైతు కూలీ సంఘం నాయకులు గంగాధర్, సాయన్న, సిర్పూర్ గంగాధర్, ఐఎఫ్‌టీయూ జిల్లా అధ్యక్షులు బీ. భూమన్న, నాయకులు దేవరాజు,మల్లికార్జున్,ఏం. శివకుమార్ యువజన సంఘం నాయకులు వనమాల సత్యం దాసు రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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M. RAMESH,NIZAMABAD

M. RAMESH,NIZAMABAD

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