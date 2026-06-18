Nizamabad: తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఫార్మసీ కళాశాల కావాలి: ఏబీవీపీ ఆందోళన!
Nizamabad: నిజామాబాద్లోని తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రభుత్వ ఫార్మసీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని ఏబీవీపీ ఆందోళన.
Nizamabad: తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ప్రధాన క్యాంపస్లో ప్రభుత్వ ఫార్మసీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ ముందు ప్లకార్డు ప్రదర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా యూనివర్స్ కార్యదర్శి సమీర్ మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఫార్మసీ కళాశాల లేకపోవడంతో BiPC పూర్తి చేసిన వేలాది మంది విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యకు దూరమవుతున్నారు.
బీ.ఫార్మసీ చదవాలంటే 250-350 కి.మీ దూరం వెళ్లి ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో లక్షల ఫీజులు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఇది గ్రామీణ, వెనుకబడిన విద్యార్థులకు పెను భారంగా మారింది” అని తెలిపారు.
విద్యార్థుల సమస్యపై స్థానిక కాంగ్రెస్ నేతలను పలుమార్లు కలిసి వినతిపత్రాలు ఇచ్చినా ఎలాంటి స్పందన లేదు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలాడటం సరికాదు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి, 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రభుత్వ ఫార్మసీ కళాశాల ప్రారంభించేలా G.O జారీ చేయాలి” అని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సంయుక్త కార్యదర్శి అనిల్ నాయకులు పవన్,మహేష్,సిద్ధు,నితిన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.