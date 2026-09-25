Kamareddy: హన్మాజీపేట్ గ్రామానికి 24 గంటల నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ప్రారంభం!
Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లా హన్మాజీపేట్ గ్రామానికి 16 ఏళ్ల తర్వాత నేరవేరిన కల. సర్పంచ్ లావణ్య వెంకగౌడ్ కృషితో గ్రామానికి అందిన 24 గంటల నిరంతర విద్యుత్.
Kamareddy: హనుమాజీ పేట గ్రామ ప్రజల 16 ఏళ్ల కల నేటితో సాకారమైంది. గ్రామానికి 24 గంటల నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా గ్రామ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
గ్రామానికి 24 గంటల విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించేందుకు సర్పంచ్ లావణ్య వెంకగౌడ్ ప్రత్యేకంగా కృషి చేసినట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు. సంబంధిత విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమన్వయం చేస్తూ సమస్య పరిష్కారానికి ఆమె చేసిన కృషి ఫలించడంతో గ్రామానికి నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ సందర్భంగా గ్రామ ప్రజల తరఫున ఎలక్ట్రికల్ డీఈ,వినోద్ కుమార్ బాన్సువాడ రూరల్ ఏఈ. అనిల్ కుమార్ లను ఘనంగా సన్మానించారు. 16 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న సమస్య పరిష్కారం కావడంతో గ్రామస్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ సర్పంచ్ లావణ్య వెంకగౌడ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
24 గంటల విద్యుత్ సరఫరాతో గ్రామంలో విద్య, వ్యవసాయం, తాగునీటి సరఫరా తదితర రంగాలకు మరింత ప్రయోజనం చేకూరుతుందని గ్రామస్థులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమం లో మాజీ సర్పంచ్ బోనాల సుభాష్. బోనాల సాయిలు నాయకులు ప్రవీణ్ గౌడ్ భనుగౌడ్ రంగారి గారి సంజీవ్. లైన్ మెన్. రమేష్ వార్డ్ సభ్యులు వడ్ల భాగయ్య పోతరాజ్ తుకారాం గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు.