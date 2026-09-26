Nellore: టీడీపీ పాలనలో రైతులు, పేదలు ఇబ్బందులు.. ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా కోట హరిజనవాడలో వినాయక నిమజ్జనోత్సవంలో మాజీ మంత్రి నల్లపురెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి, శ్యాం ప్రసాద్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
Nellore: కోట హరిజన వాడ లో వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమానికి మాజీమంత్రి నల్లపురెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్యాం ప్రసాద్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ టిడిపి ప్రభుత్వంలో రైతులు, పేదలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారని వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో వైసీపీ నుండి పోటీ చేస్తున్నామన్నారు.
కోట మండలంలో వైసిపి జెండా ఖచ్చితంగా ఎగరవేస్తామని డబ్బు అధికారంతో ఎన్ని కుట్రలు చేసినా గెలుపు మాత్రం వైసీపీ దే అన్నారు. ఢీ లిమిటేషన్ జరిగితే పేర్నాటి శ్యాం ప్రసాద్ రెడ్డికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వాలని జగన్ ను కోరుతా అని తెలిపారు. వైసీపీ శ్రేణులు అధికార పార్టీని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని జగన్మోహన్ రెడ్డి సారధ్యంలో స్థానిక సంస్థల్లో కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తున్నామన్నారు.