Nellore: నెల్లూరు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు - వైఎస్సార్సీపీ
Nellore: నెల్లూరులో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఆగ్రహం. ఓట్ల తొలగింపు లక్ష్యంగా కూటమి కుట్రలు చేస్తోందని, మంత్రి నారాయణ కనుసన్నల్లో అక్రమాలు అని ఆరోపణ.
నెల్లూరు: వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తూ చంద్రబాబునాయుడు..S I R ను అడ్డం పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్య హక్కులను కాల రాస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్సీ పర్వత రెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి. నెల్లూరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో జిల్లా అధ్యక్షులు కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి, వైఎస్ఆర్సిపి నెల్లూరు సిటీ నియోజకవర్గ ఇన్ చార్జ్ ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పాత్రికేయ సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు.
ఏపిలో సర్ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరగడం లేదని జిల్లా అధ్యక్షులు కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి విమర్శించారు... ప్రత్యేకించి నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి అనేక మార్లు కలెక్టర్ కు పిర్యాదు చేసినా చర్యలు శూన్యమన్నారు. మంత్రి నారాయణ, బిఎల్వో లతో సమావేశంపై కలెక్టర్ నుంచి ఎన్నికల సంఘం నుంచి గాని ఎలాంటి స్పందన లేదని అన్నారు. రాష్ట్రంలో, జిల్లాలో వైసిపీ సానుభూతి పరుల ఓట్లు తొలగించడమే ఏకైక లక్ష్యంగా SIR ద్వారా అధికార పార్టీ కుట్రలు పన్నుతోందని అన్నారు... చంద్రబాబు ప్రజా సంగ్రామానికి భయపడి ఇలాంటి.. అడ్డగోలు.. దుర్మార్గ రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
MLC పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ...
ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబునాయుడు ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఆలోచన లేకుండా కేవలం..రాజ్యాధికారమే పరమావధిగా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారని అన్నారు. వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ,వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి లా ప్రజా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా.. పాలన అందించడంలో కూటమి పార్టీలు ఘోరంగా విఫలమయ్యాయన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో S I R ప్రక్రియ జరుగుతున్న తీరుపై.. ప్రజల నుంచి విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ జరుగుతున్న విధానం తీవ్ర ఆక్షేపనియమన్నారు.
ఎక్కడికక్కడ వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తూ..S I R ను అడ్డం పెట్టుకొని వైఎస్ఆర్సిపి సానుభూతిపరుల ఓట్లను.. తొలగించేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ కుట్ర చేస్తోందని మండిపడ్డారు. అందుకు సంబంధించి నెల్లూరు జిల్లాలో ముఖ్యంగా నెల్లూరు నగర నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియే అందుకు నిదర్శనమన్నారు. నెల్లూరు నగరంలో SIR ప్రక్రియలో చోటు చేసుకుంటున్న అవకతవకలపై ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా అధ్యక్షులు కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ కి కమిషనర్ కి ఫిర్యాదు చేయడం జరుగుతూ వస్తుందని తెలిపారు.
ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ SIR లో టిడిపికి ఓటు వేయరు అని చెప్పి... వైఎస్ఆర్సిపి సానుభూతిపరుల ఓట్లను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు. ఇలా చేయడంవల్ల ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు వేయాలనుకున్న వారికి ఓటే లేకుండా పోతే.. వారికి సంక్షేమ పథకాలు నిలిపివేయడమే కాకుండా, భారత పౌరుడిగా పరిగణించబడే అవకాశం కూడా లేకుండా పోతుందేమోనన్న ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి దుర్మార్గపు దుష్ట సాంప్రదాయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎస్ఐఆర్ లో అనుసరిస్తుందన్నారు.
నెల్లూరు నగర నియోజకవర్గంలో మంత్రి నారాయణ కనుసనల్లో అధికారులు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో .. లోప భూఇష్టంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ BLA లు కలర్ ఓటర్ లిస్టులతో SIR లో పాల్గొనడం చట్ట విరుద్ధమన్నారు. దీనిపై నెల్లూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు చేసిన.. మీకు అవకాశం లభిస్తే మీరు తెచ్చుకోండి అని చెప్పారంటే..ప్రభుత్వ విధుల్లో వారు ఎంత ఉదాసీనతగా వ్యవహరిస్తున్నారు అర్థమవుతుందన్నారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో రాజకీయ జోక్యం ఎక్కడ ఉండదని.. అలాంటిది ఎస్ఐఆర్ కు సంబందించి BLO లతో మంత్రి నారాయణ సమక్షంలో కమిషనర్ సమావేశం పెట్టడం.. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వ్యతిరేకమన్నారు. దీనిపై కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ కేవలం షోకాస్ నోటీసు జారీ చేసి.. మిన్నకుండిపోయారని అన్నారు.కేవలం టిడిపి బి ఎల్ ఏ లతో నెల్లూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ టెలికాన్ట్రెన్స్ నిర్వహించి..SIR ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించడం.
మరుసటి రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబందించిన BLA లతో మంత్రి నారాయణ నిర్వహించిన.. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో , మున్సిపల్ కమిషనర్ పాల్గొని ఐటీడీపీ యాప్ వినియోగించుకోవాలని బిఎల్ఎ లకు సూచించడం.. చూస్తుంటే కమిషనర్.. వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై.. ప్రజలు నుంచి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి అన్నారు. ప్రస్తుతం నెల్లూరు నగరంలో ఎస్ ఐ ఆర్ ప్రక్రియ 90% శాతం పూర్తయిందని కమిషనర్ పేర్కొనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.
కేవలం టిడిపి బిఎల్ఎ లకు .. ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్స్ మొత్తం ఇచ్చేయమని బిఎల్ఓ లకు కమిషనర్ ఆదేశాలివ్వడం చట్టరీత్యా నేరమన్నారు. BLO లో ఒకటికి మూడుసార్లు.. ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజలకు నేరుగా అందించాల్సిన ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను ఇలా ఏకపక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీ బి ఎల్ ఏ లకు అందజేయడం.. రాజ్యాంగ విరుద్ధం అన్నారు. దీనిపై మేము కమిషనర్ ను ప్రశ్నిస్తే.. మీ బి ఎల్ ఏలకు కూడా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందిస్తామని.. చెబుతున్నారంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని.. అపహాస్యం.. చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఏ విధంగా ప్రజల హక్కులను కాలరాస్తున్నారు అర్థమవుతుందన్నారు.
ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ.. ఇష్టారీతిలో వ్యవహరిస్తూ.. SIR ప్రక్రియలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు సాగిస్తుందని ..ధ్వజమెత్తారు. ఇదే రీతిలో అధికార పార్టీ వ్యవహరిస్తే.. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదని.. దీనిపై ఇప్పటికే ఎస్ ఈ సి, సి ఈ సి, లను ఆశ్రయించడం జరిగిందని.. భవిష్యత్తులో ఎస్ఐఆర్ లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై న్యాయస్థానాన్ని.. ఆశ్రయించి ప్రజలకు న్యాయం జరిగే వరకూ పోరాటం సాగిస్తామని తెలిపారు.
"మంత్రి నారాయణ కనుసన్నల్లో ఇసుక అక్రమ రవాణా...."
నెల్లూరు నగరంలో.. యదేచ్చగా ఇసుక దోపిడీ జరుగుతున్న అధికారులు.. పట్టీ పట్టనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని , వాతావరణ పరిస్థితులు కారణంగా ప్రభుత్వం.. కేవలం అనుమతి పొందిన ఇసుక రీచ్ ల్లో మాత్రమే ఇసుక తీసుకోవాలని.. ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ .. మంత్రి నారాయణ అనుచరులు.. పెన్నానది వద్ద ట్రాక్టర్లతో..పెద్ద ఎత్తున ఇసుక అక్రమ రవాణా సాగిస్తూ..అక్రమార్జనే ధ్యేయంగా రెచ్చిపోతున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ అక్రమ రవాణా అధికారులకు కనిపించడం లేదా అని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న దుర్మార్గాలను..సాక్షాలతో సహా వైఎస్ఆర్సిపి నిరూపిస్తుంటే అధికార పార్టీ నేతలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా పోతుందన్నారు. అక్రమాలను నిలువరించాల్సింది పోయి.. మాపై తిరిగి విమర్శలు చేయడం సిగ్గుచేటని వ్యాఖ్యానించారు.
"S I R ప్రక్రియలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి"
ఎస్ ఐ ఆర్ ప్రక్రియలో ఇప్పటికే.. మున్సిపల్ కమిషనర్ వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై వైఎస్ఆర్సిపి.. ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందని అన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో జరుగుతున్న లోపాలను సరిదిద్ది.. అర్హత కలిగిన ఏఒక్కరి ఓటు తొలగిపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ జులై 14 వ తేదీ కి.. ముగుస్తుందని.. జూలై 21వ తేదీ ప్రచురించే.. డ్రాఫ్ట్ రోల్లో అర్హత కలిగిన ఏ ఒక్క వైఎస్ఆర్సిపి మద్దతుదారుల ఓట్లు గల్లంతయితే.. ప్రభుత్వం తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.అలా కాకుండా ప్రభుత్వం ఇష్ట రాజ్యంగా వ్యవహరిస్తే.. వైఎస్ఆర్సిపి న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించి.. గట్టి పోరాటం సాగిస్తుందని హెచ్చరించారు.