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Chejerla: చేజర్ల మండలంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణపై వినతిపత్రం అందజేత!

Chejerla: నెల్లూరు జిల్లా చేజర్ల మండలం ఎస్సై అయ్యప్పను కలిసిన జిల్లా విజిలెన్స్, మానిటరింగ్ కమిటీ సభ్యులు శేషం సుదర్శన్.. శాంతిభద్రతలు, మహిళా భద్రతపై వినతిపత్రం అందజేత.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 25 Sept 2026 2:23 PM IST
Chejerla
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Chejerla: చేజర్ల మండలంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణపై వినతిపత్రం అందజేత!

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Chejerla: ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని నెల్లూరు జిల్లా చేజర్ల మండలం ఎస్సై అయ్యప్పని జిల్లా విజిలెన్స్, మానిటరింగ్ కమిటీ సభ్యులు శేషం సుదర్శన్ కోరారు. ఈ సందర్భంగా శేషం సుదర్శన్ స్థానిక ఎస్సై కి పలు సమస్యల మీద వినతి పత్రం అందజేశారు.ముఖ్యంగా మండల పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాల్లో శాంతి భద్రత విషయాల్లో ఎలాంటి అలసత్వం లేకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ఎస్సైని కోరారు.

మహిళలకు సంబంధించిన భద్రత విషయాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని, మహిళల పట్ల ఎవరైనా అగౌరవంగా మాట్లాడిన, ప్రవర్తించిన వారి మీద చట్టపరమైన కేసులు నమోదు చేసి మహిళా భద్రతకు తోడ్పడాలని ఎస్ఐకి వివరించారు.

మండల పరిధిలో ఉన్నటువంటి యువత గంజాయి,డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా పలు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని శేషం సుదర్శన్ అన్నారు. మండల పరిధిలో అక్రమ మద్యం, అక్రమ ఇసుక రవాణా జరగకుండా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్సైని కోరారు.మండల పరిధిలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా వారు చిన్నతనం నుంచే మంచి భవిష్యత్తును అలవర్చుకునే అవకాశం ఉందని శేషం సుదర్శన్ పేర్కొన్నారు.

NelloreChejerlaShesham SudarshanSI Ayyappa
TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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