Varikuntapadu: బైక్ను ఢీకొన్న గేదె.. ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు
Varikuntapadu: వరికుంటపాడు మండలం రామాపురంలో రోడ్డు ప్రమాదం. గేదెను బైక్ ఢీకొనడంతో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించిన 108 సిబ్బంది.
వరికుంటపాడు: నెల్లూరు జిల్లా వరికుంటపాడు మండలం రామాపురం సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గేదెను బైక్ ఢీకొనడంతో బైక్పై ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
ప్రమాదంలో బైక్పై ఉన్న ఇద్దరికీ గాయాలు కావడంతో స్థానికులు వెంటనే స్పందించి 108 అంబులెన్స్కు సమాచారం అందించారు.
ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న 108 సిబ్బంది క్షతగాత్రులకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించి, మెరుగైన వైద్యం కోసం పామూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.