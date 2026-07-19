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Nellore: దొంగతనాలు, ఆన్‌లైన్ మోసాలపై ఎస్సై మహేంద్ర అవగాహన!

Nellore: నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలం కొండాయపాలెంలో దొంగతనాలు, సైబర్ నేరాలపై పోలీసులు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.

VENKATA PRASAD, UDAYAGIRI
Published on: 19 July 2026 8:14 PM IST
Nellore
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Nellore: దొంగతనాలు, ఆన్‌లైన్ మోసాలపై ఎస్సై మహేంద్ర అవగాహన!

నెల్లూరు: నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలం కొండాయపాలెం గ్రామంలో దొంగతనాలు, సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాన్ని ఉదయగిరి పోలీసులు నిర్వహించారు. ఉదయగిరి ఎస్సై మహేంద్ర తన సిబ్బందితో కలిసి గ్రామాన్ని సందర్శించి గ్రామస్తులతో సమావేశమయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా ఇటీవల జరుగుతున్న దొంగతనాలు, ఆన్‌లైన్ మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఇంటికి తాళాలు వేసి బయటకు వెళ్లే సమయంలో పొరుగువారికి సమాచారం ఇవ్వాలని, అనుమానాస్పద వ్యక్తులు గ్రామంలో సంచరిస్తే వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలని కోరారు.

అలాగే బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఓటీపీలు, ఏటీఎం పిన్‌లు, సీవీవీ నంబర్లు ఎవరికీ చెప్పవద్దని, అపరిచితులు పంపే లింకులను క్లిక్ చేయవద్దని, తెలియని వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి డబ్బులు పంపవద్దని సూచించారు.

ఏదైనా సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే సైబర్ హెల్ప్‌లైన్‌కు లేదా సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమాచారం అందించాలని తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటేనే దొంగతనాలు, సైబర్ నేరాలను అరికట్టడం సాధ్యమవుతుందని ఎస్సై మహేంద్ర పేర్కొన్నారు.

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VENKATA PRASAD, UDAYAGIRI

VENKATA PRASAD, UDAYAGIRI

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