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Singarayakonda: జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: ఇద్దరు మృతి!

Singarayakonda: సింగరాయకొండ జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని కారు ఢీకొన్న ఘటనలో తిరుపతికి చెందిన ఇద్దరు మృతి చెందగా, ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

Ram Mohan, Singarayakonda
Published on: 26 Sept 2026 10:11 AM IST
Singarayakonda
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Singarayakonda: జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: ఇద్దరు మృతి!

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Singarayakonda: సింగరాయకొండ జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని వెనక నుండి ఢీకొన్న కారు.. ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి.. మరో ముగ్గురు కి తీవ్ర గాయాలు 108 లో ఒంగోలు రిమ్స్ కు తరలింపు..

మృతులు చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి గ్రామానికి చెందినవారుగా గుర్తించిన పోలీసులు.. తిరుపతి విజయవాడ వెళ్తుండగా సింగరాయకొండ వద్ద చోటు చేసుకున్న ప్రమాదం.. ప్రమాద సమయంలో కారులో ఐదుగురు ప్రయాణిస్తుండగా వీరిలో ఇద్దరు మృతి చెందగా..

వెనక కూర్చున్న ఇద్దరు మహిళలు ఒక వ్యక్తి కి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి..కారులో ఇరుక్కున్న మృతులను అతి కష్టం మీద పోలీసులు బయటకు తీశారు..ఘటనపై విచారిస్తున్న పోలీసులు..

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Ram Mohan, Singarayakonda

Ram Mohan, Singarayakonda

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