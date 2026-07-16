Nellore: రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్పై వైసీపీ దుష్ప్రచారం.. ఎమ్మెల్సీ
Nellore: రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్డుకుందంటూ వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఎమ్మెల్సీ బీద రవిచంద్ర తీవ్రంగా ఖండించారు.
Nellore: నెల్లూరు నగరంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా కార్యాలయం నందు ఈరోజు ఉదయం శాసనమండలి సభ్యులు, తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు బీద రవిచంద్ర విలేఖరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా బీద మాట్లాడుతూ..
రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ కు టెక్నికల్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుమతులు ఇచ్చిందని, 2020 జూన్ - జులైలో నిలిపివేసిందని, 2021 జులై లో మరో మూడేళ్లపాటు వైస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొనసాగినా అనుమతులు రాకపోతే... ఏ మాత్రం సంబంధం లేని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రాజెక్ట్ ను అడ్డుకుందని వైస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని చెప్పారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ తాగునీటి ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే నని జీవో తెచ్చుకున్నది వైస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమేనని అన్నారు.
రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ప్రాజెక్ట్ అనుమతులను మూడేళ్లు పట్టించుకోకుండా వదిలేసిన పార్టీ వైస్సార్సీపీ అని, పెనాల్టీలు కట్టిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అన్నారు.
రాయలసీమ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ల కోసం ఒక ఏడాదిలో చంద్రబాబు పెట్టిన ఖర్చును 5 ఏళ్ల వైసీపీ పాలనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖర్చు చేయలేకపోయారని, రూ. 35313 కోట్ల నిధులతో, 36 ప్రాజెక్ట్ లను మూడేళ్లలో పూర్తి చేసేందుకు ఇరిగేషన్ కేలండర్ ద్వారా స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఇచ్చామని తెలిపారు. గత 5 ఏళ్ల వైస్సార్సీపీ పాలనలో ఇరిగేషన్ అభివృద్ధి ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గాలికి వదిలేశారని,
5 ఏళ్ల పాలనలో అదనంగా ఒక్క ఎకరాకు నీరు ఇవ్వని జగన్మోహన్ రెడ్డి, 3870 కోట్లు వెచ్చించి హంద్రీనీవా ని 2 ఏళ్లలో 1700 నుంచి 3500 క్యూ సెక్కులకు పెంచి చిట్టచివరి ఎకరా కు నీరు అందించిన చంద్రబాబు ను విమర్శించడమా?అని ప్రశ్నించారు. పులివెందుల కు కృష్ణా జలాలను తరలించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు....5 ఏళ్ల పాలన లో పులివెందుల కు తాగు, సాగు నీరు ప్రాజెక్ట్ లను సైతం పూర్తి చేయలేకపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అన్నారు.
రాష్ట్రాన్ని రాయలసీమ ను వదిలేద్దాం, సొంత కడప జిల్లాను, కనీసం పులివెందులకైనా వెయ్యి ఎకరాలకు అదనంగా నీరు ఇచ్చారా? కనీసం తాగునీటి ప్రాజెక్ట్ అయినా పూర్తి చేశారా జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ప్రశ్నించారు.
కడతామని చెప్పిన రాజోలు రిజర్వాయర్ కట్టారా? గండికోట నిర్వాసితులకు 10 లక్షలు ఇచ్చారా? కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ కడితేనే 2024 లో ఓట్లు అడుగుతానని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట మీద నిలబడ్డారా? అని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
మీ తండ్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆత్మీయ సోదరుడు గాలి జనార్థన రెడ్డి, మరోసారి మీరు శంఖుస్థాపనలు చేశారు, విగ్రహాలు కట్టారు.. మరి 5 ఏళ్లలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఎందుకు కట్టలేక పోయారు? నేడు స్టీల్ ప్లాంట్ కడుతున్నది చంద్రబాబు, కూటమి ప్రభుత్వం కాదా అని ప్రశ్నించారు.
పట్టుసీమ 29/03/2015లో ప్రారంభం కాగా 28/03/2016 కి పూర్తి చేశారు, ఆరు నెలల (18/09/2015) తర్వాత తొలిసారిగా మోటారు ప్రారంభం అయిందని, 10 ఏళ్లలో 442 టీఎంసీ లు వినియోగించుకున్నామని, 44 వేల కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ ఏర్పడిందని చెప్పారు.
పట్టుసీమ వృధా నేను అధికారం లోకి వస్తే మూసేస్తానని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి కి పట్టుసీమ బటన్ నొక్కక తప్పలేదు, చివరికి పట్టుసీమయే దిక్కయిందని చెప్పారు.
రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ను ఆపింది మేమేనని హరీష్ రావు 2021 లో ప్రకటించారని, అనుమతులు రావని తెలిసీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెయ్యి కోట్ల పనులు చేసి దోచుకున్నారని,
రాయలసీమ అంటే వెనుకబాటుతనం, ఫ్యాక్షనిజం, తాగు, సాగు నీరు లేనటువంటి ప్రాంతంగా గుర్తించే పరిస్థితి ని మార్చిన ఘనుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అని అన్నారు.
ఈ సమావేశంలో అబ్దుల్ అజీజ్, డా.Z శివ ప్రసాద్,కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి,కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి , రూప్ కుమార్ యాదవ్ , చెంచల బాబు యాదవ్ , జెన్నీ రమణయ్య ,కొండూరు పాలిశెట్టి, భూలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.