Nellore: కోవూరులో పొలిటికల్ వార్.. నల్లపరెడ్డిపై చేజర్ల వేంకటేశ్వర రెడ్డి ఫైర్!
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు రాజకీయం మరోసారి హీటెక్కింది.
నెల్లూరు: జిల్లాలో మరోసారి పెద్దారెడ్డిల మధ్య వ్యక్తిగత దూషణలు తారస్థాయికి చేరుకున్నాయి..రాజకీయ హుందాతనానికి ఇది మాయని మచ్చ అని విశ్లేషకులు చర్చించుకుంటున్నారు. ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి వర్సెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి నల్లపురెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి మధ్య వార్ , చల్లబడిన వాతావరణాన్ని కాస్త మరోసారి వేడెక్కిన రాజకీయాలతో హీట్ పుట్టిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో కోవూరు లోని తన కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన పత్రికా విలేఖరుల సమావేశంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నెల్లూరు పార్లమెంట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చేజర్ల వేంకటేశ్వర రెడ్డి మాట్లాడుతూ 2024 ఎన్నికల ప్రచారం లో వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి పై ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి చేసిన అనుచిత వాఖ్యలు వలనే ఆయనను కోవూరు ప్రజలు కోవూరు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 54 వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడించారని,
కోవూరు నియోజకవర్గం నుండి ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యే గా గెలిచిన ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డిని 2024 ఎన్నికల్లో అంత ఘోరంగా ఎందుకు ఓడించారో ఆయన ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని, ఘోర ఓటమిని నుండి గుణపాఠం నేర్చుకోకుండా పదే పదే ప్రశాంతి రెడ్డి గారిపై అనుచిత వాఖ్యలు చేస్తూ కోవూరు ప్రతిష్ట దిగజారుస్తున్నారని అన్నారు.
హుందా రాజకీయాలకు పెట్టింది పేరు అయిన కోవూరు రాజకీయాలను కలుషితం చేసిన ఘనత ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డిదే అని అన్నారు. ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి, కిసాన్ సెజ్ లో ఒక్క పరిశ్రమ తేలేకపోయారని, వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గా ఎన్నికైన రెండు సంవత్సరాల లోపే కిసాన్ సెజ్ లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర రెడ్డి సహకారంతో పరిశ్రమలను తెచ్చారని ఆయన అన్నారు.
అదే విధంగా నియోజకవర్గానికి ప్రభుత్వం నుండి పెద్ద ఎత్తున నిధులు తేవడమే కాకుండా వి పి ఆర్ పౌండేషన్స్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని, ప్రశాంతి రెడ్డి కి ప్రజలలో పెరుగుతున్న ఆదరణ చూసి ఓర్చుకోలేక ఆమెపై అనుచిత వాఖ్యలు చేస్తున్నారని, మహిళలను, మహిళా నాయకురాల్లను దూషించడం,కించపరచడం అనేది వైసీపీ పార్టీ రాజకీయ సిద్ధాంతంగా పెట్టుకుందని అన్నారు.
అందుకే అమర్నాథ్ నుండి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి వరకూ మహిళలను కించపరుస్తూ మాట్లాడుతున్నారు.మహిళలను అవమానపర్చడం,వారి వక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ద్వారా, వారు మనోధైర్యం కోల్పోయేవిదంగా చేయాలనేది వైసిపి నాయకుల లక్ష్యమని వెల్లడించారు. ఇప్పటికైనా వైసీపీ నాయకులు, తమ పద్ధతి మార్చుకోకపోతే మహిళలు వారికి తగిన గుణపాఠం చెపుతారని హెచ్చరించారు.