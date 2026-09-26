Nellore: నారాయణ స్కూల్లో ఘనంగా ఎస్ఎల్సీ (SLC) కార్యక్రమం!
Nellore: గోమతి నగర్ నారాయణ సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలో ఘనంగా ఈకిడ్జ్ విద్యార్థుల ఎస్ఎల్సీ (SLC) వేడుక. గూగుల్ మీట్ ద్వారా చిన్నారులతో ముచ్చటించిన డైరెక్టర్ రమాదేవి.
Nellore: గోమతి నగర్లోని నారాయణ గోమతి CBSE స్కూల్లో EKIDZ సెగ్మెంట్కు చెందిన Nursery, PP1, PP2 విద్యార్థుల SLC (Student Led Conference) కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నారులు తాము స్వయంగా రూపొందించిన సృజనాత్మక ఫొటోలు, వివిధ కార్యకలాపాలు, ప్రాజెక్టులను తల్లిదండ్రులకు వివరించారు. విద్యార్థులకు వివిధ ప్రశ్నలు అడగగా, వారు ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాధానాలు చెప్పి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి నారాయణ గ్రూప్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి పొంగూరు రమాదేవి మేడం గూగుల్ మీట్ ద్వారా పాల్గొని విద్యార్థులతో నేరుగా ముఖాముఖి సంభాషించారు. చిన్నారులతో ప్రశ్నలు అడిగి, వారి సమాధానాలను విని, వారిని అభినందించి ప్రోత్సహించారు. డైరెక్టర్ మేడం విద్యార్థులతో నేరుగా ఇంటరాక్షన్ చేయడం కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
తమ పిల్లలు ఎంతో ధైర్యంగా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడం, తమ ప్రతిభను స్వయంగా వివరించడం చూసి తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. డైరెక్టర్ మేడం విద్యార్థులతో నేరుగా మాట్లాడటం తమకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించిందని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ పవనార్క్ మాట్లాడుతూ, SLC కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థుల్లో చిన్న వయసు నుంచే ఆత్మవిశ్వాసం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సృజనాత్మకత, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందుతాయని తెలిపారు. విద్యార్థులు తాము నేర్చుకున్న విషయాలను స్వయంగా వివరించడం ద్వారా వారి ప్రతిభను మరింతగా వెలికితీయవచ్చని పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో క్లస్టర్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీమతి కాంతి మేడం, ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ పవనార్క్, జోనల్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి రూప మేడం, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీమతి సునైనా, R&D Head SD Afsa Afreen, E-CHAMPS జోనల్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి వరలక్ష్మి, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు.