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Sarvepalli: సీఎం ప్రశంసలు మరింత బాధ్యతను పెంచాయి- ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి

Sarvepalli: నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి లో పీ4 (P4) కార్యక్రమాల అమలుపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించడం తనపై బాధ్యతను మరింత పెంచిందని ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి అన్నారు.

U.L. NARASIMHULU, NELLORE
Published on: 15 July 2026 10:28 AM IST
Sarvepalli
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Sarvepalli: సీఎం ప్రశంసలు మరింత బాధ్యతను పెంచాయి- ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి

Sarvepalli: పీ4 అమలులో సర్వేపల్లికి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన సందర్భంగా, సీఎం ప్రశంసలు తనపై మరింత బాధ్యత పెంచాయని అన్నారు సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి.

ముత్తుకూరు మండలంలో చలివేంద్ర గ్రామంలో రూ.10 లక్షలతో నిర్మించిన అంగన్‌వాడీ కేంద్ర భవనం, బీసీ కాలనీలో రూ.15.20 లక్షలతో నిర్మించిన సిమెంట్ రోడ్లను ప్రారంభించిన సందర్భంగా సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. వివిధ పరిశ్రమల సీఎస్ఆర్ నిధులను ప్రజా అవసరాలకు వినియోగిస్తూ విద్య, మౌలిక వసతులు, గిరిజన సంక్షేమంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామని చెప్పారు.

SEIL, అదానీ కృష్ణపట్నం పోర్టు, BPCL, పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్, పామాయిల్ కంపెనీలు తదితర సంస్థల సహకారంతో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టామని తెలిపారు. పీ4 కార్యక్రమంలో చేపట్టిన కార్యక్రమాలను పుస్తక రూపంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడికి అందించగా, వాటిని సీఎం ప్రత్యేకంగా అభినందించడం తమకు నూతనోత్సాహాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.

చలివేంద్ర నుంచి ముత్తుకూరు హైస్కూల్‌కు నడిచి వెళ్లే విద్యార్థుల కోసం పోర్టు ఆధ్వర్యంలో వాహనం ఏర్పాటు చేశామని, పైనాపురం పంచాయతీలో కూడా SEIL సహకారంతో వ్యాన్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని తెలిపారు.

అంకుపల్లి ఎస్టీ కాలనీలో గిరిజన పిల్లల కోసం తాత్కాలికంగా పాఠశాల ఏర్పాటు చేశామని, త్వరలోనే సీఎస్ఆర్ నిధులతో శాశ్వత భవనం నిర్మిస్తామని వెల్లడించారు.

ప్రతి గిరిజన బిడ్డ విద్యను అభ్యసించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, ముఖ్యంగా చల్లా యానాదుల పిల్లలు తప్పనిసరిగా పాఠశాలకు వెళ్లేలా సచివాలయ ఉద్యోగులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.

త్వరలో ఢిల్లీలో కేంద్ర గిరిజన సంక్షేమ మంత్రిని కలిసి, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అమలవుతున్న ఐటీడీఏ పథకాలను నెల్లూరు వంటి మైదాన ప్రాంతాల ఐటీడీఏలకు కూడా విస్తరించాలని విజ్ఞప్తి చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

గత ప్రభుత్వంలో సీఎస్ఆర్ నిధులను ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించలేదని ఆరోపించిన ఆయన, ప్రస్తుతం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో పాటు సీఎస్ఆర్ ఫండ్స్‌ను అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

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U.L. NARASIMHULU, NELLORE

U.L. NARASIMHULU, NELLORE

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