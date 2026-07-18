Sangam: సంగం ఆటో ప్రమాద బాధితులను కాపాడిన ఎస్సై
Sangam: నెల్లూరు-ముంబై జాతీయ రహదారిపై బోల్తాపడ్డ ఆటో. క్షతగాత్రులను 108 మరియు సొంత వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రాణాలు కాపాడిన ఎస్సై భోజ్యా నాయక్.
సంగం: నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం పెరమన వద్ద నెల్లూరు - ముంబై జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాద ఘటన జరిగింది.ఉదయగిరి మండలం గంగుల వారి చెరువుపల్లి నుండి నెల్లూరు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
ఆటో బోల్తాపడ్డ ప్రమాద సమయంలో ఆరుగురు పెద్దలు, ముగ్గురు చిన్నారులు ఉండగా వారికి స్వల్ప గాయాలు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఎస్సై భోజ్యా నాయక్ తన సిబ్బందితో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పలువురు క్షతగాత్రులను 108 లో ఆత్మకూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మిగిలిన బాధితులను, చిన్నారులను తన సొంత పోలీస్ వాహనంలో సంగం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.బాధితులకు దగ్గరుండి వైద్య చికిత్స చేయించిన ఎస్సై భోజ్యా నాయక్.. పోలీస్ అధికారి చొరవపై సర్వత్రా ప్రశంసలు
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