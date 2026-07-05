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Rapur: నవాబుపేటలో పేకాట స్థావరంపై పోలీసుల మెరుపు దాడి 13 మంది అరెస్ట్

Rapur: రాపూరు పరిధిలోని నవాబుపేటలో పేకాట స్థావరంపై ఎస్సై తిరుమలరావు దాడి. 13 మంది పేకాటరాయుళ్ల అరెస్ట్, రూ. 19,480 నగదు స్వాధీనం.

Yellayya, Nellore
Published on: 5 July 2026 7:12 PM IST
Rapur
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Rapur: నవాబుపేటలో పేకాట స్థావరంపై పోలీసుల మెరుపు దాడి 13 మంది అరెస్ట్

రాపూరు: ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మేజర్ పంచాయితీ పరిధిలోని నవాబుపేట గ్రామంలో అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న పేకాట స్థావరంపై రాపూరు ఎస్సై తిరుమలరావు మెరుపు దాడి.ఈ దాడిలో 13 మంది పేకాట రాయుడులను అదుపులోకి తీసుకొని వారి వద్ద నుంచీ 19480 రూ. నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

రాపూరు ఎస్సై తిరుమలరావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చట్టవిరుద్ధమేన కార్యకలాపాలపై నిరంతర నిఘా కొనసాగుతుందని, పేకాట, కోడి పందెం వంటి అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.ఈ దాడిలో రాపూరు ఎస్సై వారి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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Yellayya, Nellore

Yellayya, Nellore

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